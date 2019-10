Violeta Stoica

Se apropie finalul de an și Primăria Ploiești se scotocește prin toate ungherele buzunarelor pentru a găsi bani ca să supraviețuiască. După ce a răspândit repede banii primiți de la Guvernul Dăncilă (circa 23 de milioane de lei), pentru a-și achita în special o parte a datoriilor, municipalitatea condusă de liberalul Adrian Dobre încearcă din nou marea cu degetul, în speranța că va obține un împrumut pentru refinanțarea unui alt împrumut.

Dacă prima dată nu a fost cu noroc, pentru că nicio instituție bancară nu s-a înghesuit să participe la procedura de achiziție, Primăria Ploiești mai încearcă o dată să obțină un credit pentru a-și achita ratele la bănci.

Este vorba despre refinanțarea unui împrumut contractat la Banca Română de Dezvoltare, în valoare de 15,1 milioane de euro.

Chiar și așa, este puțin probabil că va participa la procedura reluată vreo instituție bancară, având în vedere faptul că viitorul contract ar urma să intre în vigoare după ce municipalitatea ploieșteană ar primi verde de la Comisia de Avizare a Împrumuturilor

Locale, instituție subordonată Ministerului Finanțelor care nu este prea darnică mai ales cu aprobarea contractării de noi credite de către autoritățile înglodate în datorii către bănci.

Sărăcia a început să strige din toți rărunchii prin Ploieștiul lui Caragiale. La fel și primarul actual al orașului, liberalul Adrian Dobre, care s-a trezit, aproape de finalul mandatului, că nu are pe ce pune mâna pentru a mișca, de ochii lumii măcar, câte o lucrare, înainte de alegerile locale din vara viitoare. Soluția rămâne, din nou, să mai tragă din împrumuturile făcute în anii anteriori sau să împovăreze, iar, bugetul local cu plata altor rate către bănci. Deocamdată, însă, trebuie găsiți bani pentru achitarea ratelor și a dobânzilor pentru împrumuturile existente, ceea ce înseamnă că Primăria Ploiești trebuie să păcălească vreo bancă pentru a-i acorda un împrumut pentru refinanțarea unui alt împrumut contractat de la BRD.

Și, pentru că la prima încercare nimeni nu s-a arătat interesat să dea municipalității ploieștene 15,1 milioane de euro, s-a mai lansat o tentativă de obținere a unui nou credit bancar.

Ieri, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice SICAP, s-a lansat procedura pentru contractarea acestei refinanțări, condițiile fiind însă similare celei anterioare: contractul de achiziție publică va fi semnat sub condiție suspensivă, adică va intra în vigoare abia după obținerea avizului de la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor.