N. Dumitrescu

Aflată, ieri, la UPG Ploieşti, la deschidrea noului an universitar, premierul Viorica Dăncilă a făcut şi o serie de declaraţii politice, pe teme de actualitate. Astfel, rugată să-şi spună părerea în legătură cu şansele moţiunii de cenzură îndreptată împotriva Guvernului pe care îl conduce, aceasta a răspuns: “Moţiunea de cenzură nu va trece! Sunt destui oameni responsabili în Parlamentul României, indiferent de partidul din care aceştia fac parte. În momentul în care depui o moţiune de cenzură pentru căderea Guvernului, trebuie să vii cu un program de guvernare, cu un Cabinet, cu o alternativă. Eu nu cred că se poate lucra aşa, dezordonat şi fără nicio perspectivă, mai ales atunci când este vorba despre stabilitatea României. Cred că acest lucru trebuie să primeze. Iar eu cred că în Parlamentul României sunt destui oameni care, dincolo de ceea ce le spune lideriilor de partid, se gândesc la această ţară şi la ceea ce se va întâmpla în perioada imediat următoare”. Pe de altă parte, întrebată dacă, după ce Rovana Plumb a fost respinsă de Comisia JURI, Mihai Fifor ar fi un candidat potrivit pentru postul de comisar european, în calitate de lider al PSD, Viorica Dăncilă a precizat: „Sigur. Mihai Fifor este un candidat potrivit, pot fi şi alţi candidaţi. Astăzi (n.n. – ieri), în Comitetul Executiv al PSD vom discuta astfel încât să venim cu o propunere”. Aceasta a adăugat însă că personal şi-ar dori pe acest post o femeie. „Mi-aş dori să fie o femeie pentru că, aţi văzut, preşedintele Comisiei Europene a spus că ar vrea să aibă un echilibru între comisarii bărbaţi şi comisarii femei. Ar fi necesară o femeie, dar nu este o obligaţie. Vom discuta. Vom vedea, vom avea o discuţie. Trebuie să ne uităm şi la portofoliu, să ne uităm şi la susţinerea colegilor. Vorbim de Transporturi şi mobilitate militară, deci un portofoliu foarte important. Vedem ce vom hotărî în cadrul Comitetului Executiv”, a precizat Viorica Dăncilă. Nu în ultimul rând, premierul a mai declarat, ieri, la Ploieşti, că nu trebuie folosită o tragedie drept temă de campanie electorală, făcând astfel referire la declaraţia preşedintelui Klaus Iohannis care a cerut luni seară demisia şefului DIICOT, spunând că primul ministru trebuie să se ocupe de probleme curente, nu de turnee electorale. „Dacă îmi amintesc eu bine, când a fost cazul Caracal, de care domnul preşedinte şi-a amintit după trei luni, dânsul era în vacanţă. Eu m-am întors în Bucureşti şi am luat primele măsuri. Prin urmare, eu cred că nu trebuie să folosim o tragedie pe post de temă de campanie electorală. Aceste lucruri se pot discuta, s-au luat măsurile necesare, trebuie să se mai ia şi altele. Iar dacă dânsul vrea să ia măsuri pentru Ministerul Afacerilor Interne, cred că în primul rând trebuie să numească un ministru al MAI. Şi ştiţi că în acest sens am trimis chiar o scrisoare către domnul preşedinte”, a subliniat premierul. „Eu am văzut că domnul preşedinte face turnee. Mai nou face turnee cu avioane private, chiar în interiorul ţării, după câte am văzut eu. Eu nu am făcut turnee! Am explicat foarte clar, de fiecare dată când am plecat într-o ţară. Am plecat pentru promovarea României, pentru promovarea oportunităţilor economice. Şi de fiecare dată am semnat un acord de cooperare, am semnat cooperarea între ministere, am impulsionat relaţiile bilaterale”, a mai adăugat şeful Guvernului.