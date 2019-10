La Centrul de Transfuzie Sanguină Ploieşti ar trebui să se prezinte, zilnic, între 80 -90 de persoane

Nicoleta Dumitrescu

Pentru că a scăzut foarte mult numărul donatorilor, până la jumătate faţă de numărul necesar, Centrul de Transfuzie Sanguină Ploieşti încearcă, pe toate fronturile, să acopere acest deficit, derulând numeroase campanii şi punând în practică parteneriate cu instituţii fie publice, fie din mediul privat, din diverse domenii, scopul comun fiind mobilizarea prahovenilor de a veni în ajutorul semenilor aflaţi în situaţii medicale critice prin donarea de sânge.

Astfel, cel mai recent parteneriat care a fost anunţat în mod oficial, acum două zile, de către directorul centrului, dr. Georgeta Hanganu, este cu Teatrul “Toma Caragiu“ Ploieşti. Sub sloganul “Donează, nu rămâne doar un simplu spectator”, colaborarea între cele două instituţii, care va intra în vigoare de săptămâna viitoare, va consta în acordarea de bilete de intrare la teatru celor care vor trece pragul centrului amintit, beneficiari urmând să fie în mod special tinerii, gestul lor de a veni în sprijinul semenilor fiind răsplătit cu un act de cultură! Nu în ultimul rând, şi parohiile din judeţ s-au alăturat demersurilor de mobilizare a prahovenilor pentru a dona sânge, mâine, la Berceni, cu sprijinul preotului din localitate fiind organizată o acţiune prin care locuitorii sunt aşteptaţi să se alăture campaniei “Donând, salvezi o viaţă!”, la centrul comunitar din localitate, între orele 8.00-12.00. Graţie acestor demersuri, conducerea Centrului de Transfuzie Sanguină Ploieşti speră ca numărul donatorilor să crească, având în vedere faptul că, în ultima perioadă, numărul donatorilor zilnici a fost de aproximativ 40 de persoane, necesarul fiind însă de 80-90.

Potrivit dr.Georgeta Hanganu (în foto), directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Ploieşti, numărul donatorilor a scăzut foarte mult în ultima perioadă.

“Nu putem spune că avem o lipsă mare de sânge, deoarece noi o suplinim prin deplasările pe care le facem în teren, la diferite instituţii sau firme, în baza a diferite proiecte şi campanii care vizează tocmai mobilizarea prahovenilor, astfel încât aceştia să vină în sprijinul semenilor lor prin donarea de sânge. De asemenea, şi parohiile au venit în întâmpinarea noastră, începând din luna august şi până la sfârşitul lunii octombrie în fiecare duminică fiind organizate campanii de donare de sânge. Dar aceste acţiuni nu acoperă în totalitate numărul acelora care ar trebui să se prezinte la sediul centrului de la Ploieşti astfel încât să putem recolta cantitatea de sânge necesară. Din păcate, din cauza faptului că tot mai multe persone vor să facă tot mai multe lucruri, cât mai bine şi cât mai repede, anumite îndeletniciri cetăţeneşti, ca să le spun aşa, cum este donarea de sânge, sunt date la o parte”, ne-a declarat dr. Georgeta Hanganu.

Potrivit acesteia, în ultima perioadă, la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Ploieşti s-au prezentat aproximativ 40 de persoane zilnic, însă necesarul ar fi de 80-90 de donatori. În context, interlocutoarea noastră a ţinut să aprecieze sprijinul venit atât din partea parohiilor din judeţ, cât şi a instituţiilor publice ori a societăţilor private, care s-au alăturat campaniilor şi proiectelor care au drept scop mobilizarea prahovenilor să doneze sânge.

Cel mai nou partener al centrului este Teatrul “Toma Caragiu” Ploieşti, pe lângă punerea în practică a proiectului sub genericul “Donează, nu rămâne doar un simplu spectator”, directorul instituţiei de cultură, Mihaela Rus, anunţând că, săptămâna viitoare, însoţită şi de câţiva colegi actori, va veni să doneze sânge.

Donarea trebuie privită şi ca un beneficiu

Directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Ploieşti a ţinut să ne mai declare că, dincolo de gestul omenesc de a veni în sprijinul semenilor, donarea de sânge trebuie privită şi ca un beneficiu.

“Prahovenii nu trebuie să uite şi faptul că fiecare donator care vine la centrul de transfuzii beneficiază de un set de analize care se efectuează gratuit. Este vorba despre testarea pentru virsul HIV, pentru hepatita de tip B şi C, transaminaze, homeoleucogramă… Este vorba despre un set de analize pe care o persoană nu le efectuează în mod curent şi care, la cerere, costă ceva bani. Prin urmare, a dona sânge reprezintă şi un mod de verificare, în mod gratuit, a stării de sănătate.

Mai mult, cei care donează în mod frecvent, suplimentar beneficiază o dată pe an şi de un alt set de analize biochimice, necesare evaluării stării generale de sănătate. Şi ar mai fi un lucru: cei tineri mai sunt sfătuiţi să renunţe la tatuaje, la iubirea foarte liberă şi cu toată lumea, fiind vorba, în acest caz, de un alt mod de a educa tânăra generaţie”, ne-a mai declarat dr. Georgeta Hanganu.

Subliniind că “niciodată nu se ştie când o persoană poate să fie în locul aceleia care are nevoie de sânge”, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Ploieşti a reamintit că persoanele care donează sânge au parte şi de o serie de stimulente, printre care se regăsesc: 7 tichete de masă, decontarea transportului pentru cei care nu locuiesc în Ploieşti, ploieştenii beneficiind de reducerea cu 50%, timp de o lună, pe un traseu cu mijloacele de transport în comun din municipiu.