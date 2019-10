N. Dumitrescu

În contextul în care au fost nenumărate cazurile în care, pentru rezolvarea unor probleme urgente, diverşi angajaţi din instituţii publice au condiţionat identificarea soluţiilor şi prin primirea de… mici atenţii, pe plan naţional a fost lansată o acţiune care are drept scop eliminarea acestor practici. Este vorba despre campania intitulată generic “Tu poţi face lumină!”, iniţiată de Direcţia Generală Anticorupţie, ofiţeri ai acestei instituţii urmând să organizeze, până la sfârşitul acestui an, o serie de sesiuni de informare pe tema anticorupției, la care vor participa diverse categorii de personal, atât din structurile M.A.I., cât și din sănătate, educație, administrație publică, apărare națională etc. Totodată, întâlniri similare vor fi realizate, în cadrul unor evenimente publice, şi cu cetăţenii, aceştia fiind îndemnaţi să facă lumină ori de câte ori apare, din întuneric, fenomenul corupţiei. De altfel, la sfârşitul săptămânii trecute, o acţiune inclusă în cadrul campaniei menţionate a fost realizată şi la sediul Instituţiei Prefectului Prahova, cu ocazia desfășurării ședinței Colegiului prefectural al județului Prahova ofițerii de prevenire din cadrul Seviciului Județean Anticorupție Prahova prezentând unele informaţii cu caracter educativ. În context, au fost evidenţiate obiectivele campaniei, respectiv obligațiile care derivă din calitatea de funcționar public, atitudinea în fața unor posibile fapte de corupție, precum și necesitatea conștientizării cetățenilor cu privire la importanţa semnalării faptelor de corupție despre care iau cunoștință prin apelarea la Call Center-ul Anticorupție 0800 806 806.

Campania națională "Tu poți face lumină!", organizată de Direcţia Generală Anticorupţie (DGA) în scopul informării și conștientizării personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI) și a cetățenilor cu privire la consecințele faptelor de corupție și modalitățile de semnalare ale acestora, în vederea promovării și dezvoltării unui comportament integru, se va desfăşura pe durata a trei luni.

Acţiunile sunt în plină desfăşurare la nivelul tuturor judeţelor, inclusiv în Prahova, ofițerii DGA organizând sesiuni de informare cu diverse categorii de personal, atât din structurile M.A.I., cât și din domeniile în care s-au semnalat şi au existat cele mai multe cazuri de dare sau luare de mită, respectiv din sănătate, educație, administrație publică, apărare națională etc. S-a făcut precizarea că astfel de întâlniri vor fi organizate şi cu elevi, studenți, medici, profesori, personal din unități aflate în sistemul judiciar, angajaţi din MAI sau din unitățile administrative-teritoriale.

La această acțiune au participat prefectul şi subprefectul județului Prahova, șefii instuțiilor M.A.I. și ai instituțiilor deconcentrate de la nivelul județului.