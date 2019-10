N.D.

Pentru al treilea an consecutiv, municipiul Ploieşti va fi gazda Forumului pentru Energie –Aspen Energy Summit, organizat de Institutul Aspen România, Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, Consiliul Judeţean Prahova, Primăria Ploieşti şi Universitatea Petrol-Gaze, cu sprijin guvernamental şi al Biroului de la Bucureşti al Fondului Marshall Germania.

Evenimentul se va desfăşura pe data de 16 octombrie, la Hotel Central, un grup de oficiali de la nivel naţional şi experţi din industria energetică fiind invitaţi pentru a participa la dezbateri pe subiecte de importanţă regională şi naţională. S-a făcut precizarea că ediţia din acest an se desfăşoară într-un moment important al dezbaterilor la nivel naţional, european şi internaţional cu privire la transformările din sectorul energetic şi „acumulările de probleme sub aspect geopolitic, conjunctura critică a economiei şi securităţii mondiale”.

În context, la Ploieşti vor fi abordate teme importante europene, transatlantice, regionale şi naţionale ale momentului, cu relevanţă atât pentru public, cât şi pentru factorii de decizie din sectorul privat.

Mai mult, s-a menţionat că toate concluziile acestei conferinţe vor avea mai mult decât semnificaţia unui raport, având în vedere că acestea vor fi structurate sub forma unei „cărţi albe” privind noul rol al energiei în economia naţională şi europeană.