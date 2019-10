Mâine, orchestra simfonică a filarmonicii ploieştene, la al cărei pupitru dirijoral se va afla Jonathan Pasternack (SUA), așteaptă melomanii, de la ora 19.00, cu un program care cuprinde Uvertura tragică op. 81 de Johannes Brahms, „Totentanz”, S. 126, pentru pian și orchestră și Concertul nr. 2, în La major, S. 125, pentru pian și orchestră de Franz Liszt și Simfonia a IV-a, op.29 de Carl Nielsen. Cu această ocazie, pianistul spaniol Josu de Solaun revine în faţa publicului din Prahova pentru un nou concert excepţional.

Josu de Solaun este câştigătorul Premiului I în cadrul ediţiei a XIII-a a Concursului Internaţional „George Enescu”, ediţia 2014, al Concursului Internaţional de Pian José Iturbi – ediţia a XV-a – precum şi al primei ediţii a Concursului de Pian al Uniunii Europene, derulat la Praga.

Datorită acestor prestigioase distincţii, artistul spaniol Josu de Solaun a fost invitat să cânte în întreaga lume. Absolvent al instituţiei newyorkeze Manhattan School of Music, cele mai importante reuşite ale pianistului din stagiunile trecute includ apariţii împreună cu Orchestra Teatrului Mariinsky din Sankt Petersburg, cu Orchestra Teatrului de Balet American din New York la Opera Metropolitan, un turneu realizat în compania Orchestrei Naţionale a Ţării Bascilor, prezenţa în cadrul festivalului Virginia Arts, dar şi pe scene din Santiago de Compostela, la Tiles Center din New York, recitaluri solo la Chicago, la Metropolitan Museum of Art din New York.

De asemenea, Josu de Solaun a debutat în calitate de dirijor în Spania, conducând un program muzical integral mozartian, la pupitrul Orchestrei de Tineret din Malaga. În plan discografic, Naxos, renumita casă de discuri, a lansat în 2016 un CD box cu trei discuri conţinând integrala creaţiei pentru pian a lui George Enescu, în interpretarea lui Josu de Solaun.

Biletele la concertul din această săptămână de la filarmonica ploieşteană – în valoare de 25 de lei (tarif întreg), 15 lei (pentru pensionari) și 5 lei (pentru elevi/studenți) – se găsesc la Casa de bilete a Filarmonicii, la Agenția Teatrală, la standul special amenajat în hipermarketul Cora – AFI Ploiești și online, pe www.filarmonicaploiesti.ro.