George Marin

FC Petrolul Ploiești – Concordia Chiajna 3-0 (0-0)

Stadion: FC Petrolul. Spectatori: 500. Marcatori: Arnăutu (60, 90), Gavrilă (66).

FC Petrolul: Avram (cpt) – Bărboianu, Olaru, Manolache, Țicu – Meza Colli, Cioinac – Deac (46 Arnăutu), Gavrilă, Saim (69 Mihăescu) – Gnabaouyou (46 Hamza). Antrenor: Flavius Stoican.

Concordia: Costache – Paliu, Albu, Dobrosavlevici (cpt), Fota (45 Olteanu) – Hamzaoui (52 Tîrcoveanu), L. Ion, Ciucureanu – Neagu, Batin (67 Ivanovici), Bari. Antrenor: Erik Lincar

Au arbitrat: Szabolcs Kovacs (Carei) – Adrian Vornicu (Iași) și Florin Pucheanu (Ulmi – Dâmbovița).

Observatori: Emil Tudor (Târgoviște) și Gheorghe Mihalache (Buzău).

Jucătorul meciului: Arnăutu.

După cum am văzut în ultima vreme, echipa națională ne-a obișnuit cu un joc slab în primul mitan și cu o îmbunătățire a jocului după pauză, cu efecte pe tabela de marcaj.

Urmând această „modă”, Petrolul a făcut o primă parte foarte, foarte slabă. Acțiunile de atac au purtat tot mai adesea pecetea întâmplării. Nu degeaba tribuna a scandat „Jucați fotbal!” A fost o singură acțiune cu oarecare grad de periculozitate, dar Deac a șutat slab, în picioarele portarului advers (minutul 35). Celelalte două evenimente la poarta Chiajnei au survenit în urma unor faze fixe și au fost semnate de Saim (o „liberă” bine bătută din lateral stânga respinsă de portar – minutul 8) și de Manolache, a cărui lovitură de cap a trecut foarte puțin pe lângă stâlpul porții (minutul 45).

Cu siguranță că una dintre cauzele pentru care evoluția echipei a dezamăgit a fost și formula total nouă propusă de Stoican pentru atacul petrolist. Surpriza surprizelor s-a regăsit pe foaia de joc. Intrați toți trei în partea a doua a meciului cu Rapid, dar fără a aduce vreun bob de plus în exprimarea echipei – aceasta fiind, totuși, o categorisire blândă – Deac, Gnabouyou și Blănaru s-au aflat din nou în lot, primii doi chiar titulari! Gavrilă a prins și el o poziție de titular, terminând jocul fără realizări deosebite chiar dacă a înscris, în timp ce, de exemplu, Zaharia, cu ultimele două meciuri destul de bune, nici măcar nu a prins lotul. Ca și Munteanu, de altfel.

După pauză, cu intrarea celor doi atacanți consacrați, Hamza și Arnăutu, apoi și cu apariția lui Mihăescu, jocul Petrolului s-a mai înviorat, căpătând și o notă mai agresivă odată și cu schimbarea sistemului de joc, trecând la doi atacanți și cu mijlocașii Gavrilă (mutat pe dreapta) și Saim mai avansați față de linia Cioinac – Meza Colli. Așa au apărut ocaziile și golurile. Mai greu a fost până a venit prima lovitură. Arnăutu și Hamza au făcut un „un-doi” pe dreapta – de unde păreau că nu se înțeleg deloc, în meciul cu Rapid – și primul a „ciupit” balonul pe lângă portar. Golul al doilea a plecat de la Țicu, a cărui centrare a fost reluată simplu de către Gavrilă. Ultimul gol a fost un fel de cadou al adversarilor, care au bâlbâit un balon în fața porții. Arnăutu a profitat și a înscris fără opreliște adversă pentru „dubla” sa personală. La fel de bine puteau să înscrie și Hamza („liberă” bătută în bara transversală – minutul 66; reluare din careu respinsă de portar – minutul 75) și Țicu (centrare tot în bara transversală – minutul 79). Și cu acestea am terminat de enumerat absolut toate ocaziile de gol, dar și toate potențialele situații periculoase create de către petroliști.

O vorbă și despre echipa pe care Daniel Pancu o considera una dintre cele mai bune din liga a doua, înainte de începerea sezonului. Asta ca să știm pe cine am bătut. Chiajna a avut două oportunități în prima parte (Albu, o „liberă” pe lângă vinclul porții – minutul 25, și Lucian Ion, un șut cu boltă de pe la 25 de metri, respins de Avram peste bară – minutul 40) și una în partea a doua, acțiune stopată de intervenția promptă a lui Olaru (minutul 59). Observați că toate au fost la scorul de 0-0, fapt care induce automat întrebarea: „Ce-am fi făcut noi dacă…?”.