Liderul PNL, Ludovic Orban, este premierul desemnat ieri de președintele Klaus Iohannis pentru formarea noului Guvern, după moțiunea de cenzură împotriva Cabinetului Viorica Dăncilă, potrivit Hotnews.

“După consultările cu partidele, am tras concluzia pe care am spus-o și după prima rundă, că se conturează un guvern în jurul PNL. PNL a fost singurul partid care a venit la consultări și a spus direct că este dispus să-și asume guvernarea, chiar dacă e dificil, în această perioadă de tranzație. Guvernul care va fi instalat va avea un mandat scurt, până la alegerile parlamentare”, a declarat, ieri, şeful statului. Subliniind faptul că personal crede că “anticipatele sunt o soluție foarte bună, dar nu acum cu guvernul Dăncilă interimar”, Klaus Iohannis a mai declarat: ”Fiecare zi în plus cu acest guvern eșuat e o zi pierdută pentru România. Am decis să desemnez următorul premier, în persoana lui Ludovic Orban. Așa este democratic corect, așa se va întâmpla. Sper ca toți actorii politici să înțeleagă că suntem în criză politică și cu cât mai repede se ajunge la o soluție satisfăcătoare, cu atât mai bine. Noul guvern trebuie instalat urgent. Organizarea alegerilor prezidențiale, elaborarea bugetului, închiderea bugetului în curs, dar și multe alte lucruri aștept de la Guvernul Orban și sunt convins că se vor strădui să pună pe picioare o guvernare de tranziţie de succes. Am discutat mult și ce trebuie să facă guvernul, și ce poate să facă. Situația nu va fi simplă deloc, opoziția este atât cât am văzut-o la moțiune și va fi destul de greu de negociat proiecte legislative complicate cum va fi legea bugetului. Toate aceste lucruri sunt posibile, am toată încrederea că guvernul Orban se va ocupa la modul cel mai serios”.

Aflat de faţă ieri, când preşedintele a anunţat numele noului premier desemnat, Ludovic Orban a declarat:”Sunt onorat să-mi asum această responsabilitate în numele PNL. Asumarea răspunderii formării guvernului într-un moment în care țara are nevoie de o guvernare stabilă și competentă e ceea ce ne definește în acțiunea noastră publică. Vom da românilor ce așteaptă de la noi:cinste, competență, integritate, dedicare în servirea interesului public și soluții pentru marile probleme cu care se confruntă România. Principalele priorități ale guvernului sunt: refacerea echilibrelor macro,

corectarea măsurilor economice care au lovit mediul de afaceri, restructurarea amplă a aparatului guvernamental, readucerea competenței și profesionalismului, digitalizarea administrației”.

Conform art. 103, alin. 2 din Constituţie, în termen de 10 zile de la desemnare, premierul nominalizat trebuie să întocmească lista cu membrii Cabinetului şi programul de guvernare şi să le trimită pentru dezbatere Camerei Deputaţilor şi Senatului.