Petre Apostol

La finalul săptămânii trecute, echipa de handbal masculin de la CSM Ploieşti a evoluat pe terenul formaţiei ACS Tonus Bucureşti, în cadrul etapei a cincea din Seria C a Campionatului Naţional la juniori I.

Echipa pregătită de antrenorul Silviu Stănescu s-a desprins încă din prima parte a jocului, având un avantaj de nouă goluri la pauză, scor 18-9. În partea secundă, gazdele au mai redus din handicap, însă ploieştenii au gestionat foarte bine ecartul creat în primele 30 de minute, obţinând victoria, cu scorul final de 32-26.

Pentru CSM Ploieşti au evoluat următorii jucători: M. Oprea – C. Albu (12 goluri), I. Mirică (9), R. Floarea (5), N. Nicolae (2), R. Pantazi (2), V. Alici (1), D. Rudai (1), Al. Pop, I. Mereu şi G. Paraschiv.

Acest succes a reprezentat a treia victorie din campionat pentru ploieşteni, din cele patru meciuri disputate, singurul eşec pe care l-au bifat înregistrându-se pe terenul celor de la CSM Bucureşti, care ocupă prima poziţie a ierarhiei, cu maximum de puncte.

În schimb, CSM Ploieşti ocupă locul al treilea, însă la un singur punct în urma formaţiei ACS Tonus, care are un meci în plus disputat.

Următorul meci ai ploieştenilor în campionatul juniorilor I este programat pe 30 octombrie, pe teren propriu, primind replica formaţiei CSŞ Râmnicu Vâlcea.

Înfrângere pentru junioarele I de la CSŞ Ploieşti

La finalul săptămânii trecute a fost programată o etapă şi în campionatul junioarelor I, la care judeţul Prahova este reprezentat de CSŞ Ploieşti. În cadrul rundei a treia, disputată duminică, CSŞ Ploieşti a suferit a doua înfrângere din campionat, cedând, în Sala Polivalentă din Brazi, duelul cu CS Rapid Bucureşti, scor 19-25 (11-14), care îşi menţine, astfel, parcursul perfect, alături de CSM Corona Braşov, primele două clasate din ierarhie.

Cu o singură victorie în cele trei partide disputate, echipa ploieşteană ocupă locul al patrulea şi urmează să primească, în etapa viitoare, programată duminică, 13 octombrie, vizita formaţiei CSM Corona Braşov.