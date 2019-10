N. D.

După ce, în ultima perioadă, inclusiv în Prahova, au fost înregistrate temperaturi care mai degrabă dădeau senzaţia că se apropie vara, acum vremea întoarce foia, tricoul urmând să fie înlocuit cu haine groase! Confirmarea a venit, ieri, de la meteorologi, care au anunţat o vreme deosebit de rece, ninsori la munte şi precipitații mixte, mai ales în zonele deluroase. Atenţionarea celor de la ANM a intrat în vigoare ieri după prânz şi va fi valabilă până pe data de 1 noiembrie. Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat, vremea va deveni deosebit de rece, la început în vestul, centrul, nordul și nord-estul teritoriului, apoi în toată țara, precipitaţii urmând să se semnaleze în majoritatea regiunilor. La munte, mai ales în Carpații Orientali și Meridionali, precipitaţiile vor fi predominant sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă, iar vântul va avea intensificări temporare, spulberând zăpada. De asemenea, intensificări ale vântului se vor mai semnala și în regiunile estice, sudice și sud-vestice, amplificând senzația de rece, iar în sudul și centrul țării, îndeosebi în zonele deluroase, trecător, vor fi precipitații mixte. În perioada menţionată, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 și 7 grade C, iar cele minime între 1 și 4 grade C.

În dimineața zilei de 1 noiembrie, temperaturile minime vor fi preponderent negative, cu precădere în jumătatea de nord a țării, precum și în zonele deluroase din restul teritoriului. Instalarea sezonului rece, după ce, zilele trecute, soarele a fost extrem de generos, s-a simţit în Prahova, încă de ieri, în contextul în care, la ora 12.00, la Câmpina au fost înregistrate 13 grade C, la Ploieşti au fost 13,5 grade C, la Sinaia Cota 1500 – 10 grade C, la Vârful Omu fiind 2,5 grade C.