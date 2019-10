Veolia Energie Prahova a anunţat demararea manevrelor de pornire a noului sezon de încălzire

N.Dumitrescu

Răcirea accentuată a vremii, pe care au resimţi-o pe propria piele şi ploieştenii, a adus cu sine şi necesitatea încălzirii locuinţelor. Astfel, ieri, prin intermediul unui comunicat oficial, Veolia Energie Prahova – operatorul care asigură serviciul public de alimentare cu energie termică – a anunţat că este pregătit pentru a demara în Ploieşti sezonul de încălzire 2019 – 2020.Decizia a fost luată în contextul în care ieri dimineaţă au fost îndeplinite condiţiile legale pentru demararea sezonului de încălzire, respectiv ca, timp de trei zile, media temperaturilor înregistrate în intervalul orar 20.00-6.00 să fie mai mică de 10 grade C.

De altfel, nici ieri după prânz în Ploieşti nu a fost prea plăcut afară, în condiţiile în care, la ora 13.00, au fost înregistrate 9,8 grade C. “Furnizarea agentului termic pentru încălzire se va face în mod automat, pe baza unei diagrame de reglaj ce ţine cont de temperatura exterioară, pentru asigurarea confortului termic optim în apartamente, neexistând o intervenţie umană care să modifice parametrii de furnizare. Când temperatura exterioară depăşeşte valoarea de 13,5°C, furnizarea agentului termic se întrerupe în mod automat”, se arată în comunicatul Veolia. În acest context, compania a făcut apel la asociaţiile de proprietari care încă execută lucrări la instalaţiile interioare de căldură să comunice, în cel mai scurt timp, data la care aceste acţiuni se vor finaliza, pentru ca, ulterior, să se poată încărca şi pune în funcţiune instalaţiile de încălzire, pe baza unei programări prealabile. S-a mai făcut precizarea că asociaţiile de proprietari care înregistrează datorii şi care nu au intrat în programul de eşalonare nu vor putea intra în regimul de furnizare a agentului termic. De serviciile Veolia beneficiază peste 120.00 de consumatori casnici, aproximativ 60 de instituții publice (școli, spitale, grădinițe etc.), precum și aproape 700 de agenți economici. Chiar dacă încălzirea apartamentelor era necesară, unii dintre ploieşteni nu sunt prea încântaţi de vestea că, încă din prima săptămână a lunii octombrie, vor plăti mai mult la întreţinerea apartamentelor, pentru că se va adăuga şi factura pentru furnizarea agentului termic. Asta în contextul în care sunt foarte multe semne de întrebare în ceea ce priveşte capacitatea municipalităţii de a acoperi subvenţiile necesare pentru încălzire. Trebuie reamintit însă faptul că, pe data de 23 septembrie a.c., consilierii județeni au aprobat, în cadrul unei ședințe extraordinare, redistribuirea sumelor defalcate provenite din impozitul pe venit către localitățile prahovene. Cea mai importantă sumă a fost cea transferată Ploieștiului – 10 milioane de lei, fiind vorba despre fondurile pe care preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Bogdan Toader, le-a promis ploieștenilor pentru acoperirea parțială a subvenției la încălzire, motivat de faptul că locuitorii care au apartamentele racordate la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice vor avea facturile la întreținere mult mai mari. De altfel, pe data de 27 septembrie, primarul Ploieştiului, Adrian Dobre, a precizat că, deși există o decizie a Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, care propune o creștere a prețului la gigacalorie la valoarea de 315 lei plus TVA, Consiliul Local Ploiești va asigura subvenția necesară încât tariful să se mențină la 222 lei plus TVA. Mai trebuie adăugat faptul că, la Ploieşti, depunerea formularelor pentru acordarea ajutoarelor, la actualul sediu al Serviciului Ajutoare Încălzire, Programe și Incluziune Socială , din Str.Văleni nr. 32 (în spatele sediului SGU Ploiești), a demarat la 1 octombrie.