N.D.

Una dintre cele mai cunoscute manifestări culturale organizate la Ploieşti în fiecare toamnă – Concursul Naţional de Interpretare a Muzicii Folk „Festivalul Castanilor – In memoriam Gabi Dobre”- a ajuns anul acesta la cea de-a XX-a ediţie.

Potrivit organizatorilor, artişti de renume vor urca, vineri, 4 octombrie, pe scena Teatrului „Toma Caragiu” – gazda acestui eveniment – urmând ca serile dedicate “Galei laureaţilor” şi “Galei aniversare” să se desfăşoare pe esplanada Palatului Culturii din municipiu. În ceea ce priveşte concursul propriu-zis, în urma preselecţiei concurenţilor, care a avut loc pe data de 23 septembrie, juriul – format din profesorii Constantin Mitulescu, Rodica Georgescu şi Cristinel Florea – a decis ca în finala competiţiei să participe următorii: Grupul Omnis (Bucureşti), Andrei Gabor (din judeţul Cluj), Adrian Rădulescu (Ploieşti), Liviu Băieţel (Eforie Nord), Florin Sprînceană (Pucioasa), David Gojkovic (Constanţa), Radu Comănescu (Bacău), Sergiu Pârvulescu (Deva), Kethy Bivolaru (Bucureşti), Patricia Thomits (Sibiu), Iuliu Ciura-Vascău (Bihor), Rareş Păuna (Bucureşti), Grupul „Om bun” (Braşov), Eduard Bănulescu (Bucureşti), Andra Maria Andriuca (Iaşi), Marius Barbu (Buşteni). Programul complet al evenimentului este următorul: * 4 octombrie, ora 16.00: desfăşurarea Concursului Naţional de Interpretare a Muzicii Folk, din juriu făcând parte Titus Andrei, Viorel Gavrilă, Mihai Cosmin Popescu, Mircea Vintilă, Iulian Anghel; ora 19.00: recitaluri susţinute de Paul Adrian Tihan, Mircea Vintilă (ora 19.30), Mircea Baniciu (ora 20.30), Ada Milea (ora 21.30); * 5 octombrie, ora 16.00: festivitatea de premiere a câştigătorilor celei de-a XX-a ediţii; ora 17.00: recitaluri suţinute de Walter Ghicolescu, Mircea Rusu Band (ora 18.00), Victor Socaciu, Vasile Şeicaru şi George Nicolescu (ora 19.00); * 6 octombrie, ora 17.30: Gala aniversară a „Festivalului Castanilor”, ediţia a XX-a; ora 18.00: recitaluri susţinute de Iulian Anghel, Harmonic (ora 19.00), Andrei Păunescu şi Cenaclul Flacara (ora 20.00), Ducu Bertzi and friends (ora 21.00). Concursul Naţional de Interpretare a Muzicii Folk „Festivalul Castanilor – In memoriam Gabi Dobre” este organizat de către

Primaria Municipiului Ploieşti, în parteneriat cu Casa de Cultură „I.L. Caragiale” şi Teatrul „Toma Caragiu”.