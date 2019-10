Corespondență din Vatican de la Florin Tănăsescu

– Sanctitatea Voastră, Fecioara Maria îmi trimite mesaje! Ce mă sfătuiți să fac?

– Să stai liniștită, femeie, Maica Domnului nu lucrează la poștă!, vine răspunsul celui mai înalt reprezentant din lumea catolică.

Vai! Să aibă Papa Francisc un astfel de răspuns? Da. Da, fiindcă înainte de a fi o instituție, Sfântul Părinte este om.

Un om care, în urmă cu câteva săptămâni, i-a pus pe jar pe cardinalii Vaticanului și pe credincioși, întârziind la oficierea slujbei aproximativ 25 de minute!

Rămăsese blocat în lift…

Papa Francisc este mai necatolic decât Papa. Nu vrea să poarte însemne din aur, preferându-le pe cele din fier. Refuză să locuiască în apartamentul papal, care are 10 camere, preferând unul simplu, cu doua camere.

Miercuri, 2 octombrie Anul Domnului. Piața San Pietro, din centrul statului Vatican.

Are loc așa-numita Audiență Generală, când Sanctitatea Sa trece printre pelerini. Într-o mașină descoperită, iar nu izolat în „papamobil”. Spre disperarea celor care trebuie să-l păzească, că nu se știe niciodată ce „voci” aude vreunul. Și nu de la Fecioara Maria…

Binecuvintează în stânga și-n dreapta.

„Dă, Doamne, să se întoarcă spre dreapta, spre noi”, ne rugăm în gând.

Nu știm dacă Dumnezeu ne-a auzit sau nu, dar Papa Francisc ne-a binecuvântat. Iar după ce am reușit să-l fotografiem, îi facem cu ochiul. Ei, și acum ne întrebăm: „Ne-a făcut și Sanctitatea Sa cu ochiul sau am înnebunit?”

Noi zicem că nu…

Vatican, 2 octombrie 2019.

Ghidul nostru, Rozina Nedelea, care ne-a povestit și întâmplările cu rămânerea Papei blocat în lift și cu răspunsul că „Fecioara Maria nu lucrează la poștă”, ne călăuzeşte prin statul Vatican. Nici nu-i mare: 44 de hectare.

Un stat-biserică. Un stat-sculptură. Vedem pe Maica Domnului sculptată de către Michelangelo. Capriciosul Buonarroti, care, în criză de identitate la numai 23 de ani, a scris pe veșmântul Fecioarei: „Michelangelo Buonarroti a realizat această sculptură ”

Același Michelangelo care a pictat și o parte din Capela Sixtină. Vatican, stat-sculptură, din care nu putea să lipsească Decebal. Un Decebal cu barbă, rezemat.

Vatican, stat-biserică, stat-sculptură.

Nu în ultimul rând, stat-pictură.

Rafael, ” pierdut în vise ca-ntr-o noapte înstelată”, și-a lăsat amprenta talentului pictând „Fecioara cu pruncul”. Rafael, pe care îl îndrăgisem dinainte de a ajunge la Vatican, din poezia lui Eminescu, „Veneră și Madonă”.

Vatican stat-pictură, în care îl găsim pe Sfântul Petru răstignit cu capul în jos, așa cum s-a întâmplat la vremea prigonirii creștinilor. Răstignit cu capul în jos, aceasta a fost dorința sa, considerându-se nedemn de a fi țintuit pe cruce la fel ca Isus Hristos.

Sfântul Petru, fratele Sfantului Apostol Andrei, cel care ne-a creştinat pe noi, românii. Și Crucea Sfântului Andrei arată altfel decât cea a Mântuitorului. Fiindcă și el a considerat că este nedemn de a fi martirizat aidoma lui Isus…

În subsolul Vaticanului sunt caleștile trase de câte șase cai – pe care ar fi invidios chiar și cardinalul Mazarin- și mașini „papamobil”, la care s-ar uita cu jind și Ion Țiriac.

Mai puțin, firește, la aceea în care se afla Papa Ioan Paul al II-lea, în ziua de 13 mai 1981, când a avut loc tentativa de asasinat împotriva sa chiar în Piața San Pietro.

Vatican, stat-biserică, stat-sculptură, stat-pictură!

Iar Papa dixit: „Fecioara Maria nu lucrează la poștă!”