N.D.

În perioada 10-12 octombrie, Casa de Cultură a Studenţilor Ploieşti organizează, la Buşteni, o nouă ediţie a Galelor teatrului studenţesc “Seri în lumea Thaliei”.

Aflată la cea de-a XV-a ediţie, manifestarea are ca parteneri Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești, Primăria orașului Bușteni, Centrul Cultural „Aurel Stroe” din Bușteni și Liga Studenților din Centrul Universitar Ploiești. Galele Teatrului Studenţesc „Seri în lumea Thaliei” sunt adresate formaţiilor studenţești de teatru.

Spectacolul- concurs din acest an are ca motto „Teatrul mi se pare un templu, iar spectacolul un ritual închinat fiinţei, lumii, semenului nostru”, programul manifestărilor fiind următorul: astăzi, ora 19.30, sala de spectacole a Centrului Cultural „Aurel Stroe” din Bușteni – prezentarea piesei „Auto. Parcă nu îţi mai e ruşine cu tatuajele tale”, de George Lucian Ciobanu, prezentată de trupa de teatru „Bacteria H” a Casei de Cultură a Studenților Brașov; 11 octombrie, ora 18.00, sala de spectacole a Centrului Cultural „Aurel Stroe” din Bușteni: spectacolul „Via animae sau calea unui nou-născut”, prezentat de Teatrul Liber Imago” al Casei de Cultură a Studenților Cluj – Napoca; spectacolul „Hangiţa” de Carlo Goldoni, prezentat de Teatrul Studențesc „Moft” al Casei de Cultură a Studenților Ploiești; 12 octombrie, ora 18.00, sala de spectacole a Centrului Cultural „Aurel Stroe” din Bușteni: spectacolul „Maestrul” de Eugene Ionesco, prezentat de formația de teatru „Skepsis” a Casei de Cultură a Studenților Alba Iulia, urmat de un program artistic prezentat de soliștii și actorii Teatrului Studențesc „Moft” al C.C.S. Ploiești, seara fiind încheiată cu festivitatea de premiere a Galelor Teatrului Studențesc „Seri în lumea Thaliei”.