Echipa de baschet masculin de la CSM Ploieşti a revenit cu victorie în Sala Sporturilor „Olimpia”, băieţii pregătiţi de Eugeniu Melnic, Ionuţ Ivan şi Robert Munteanu reuşind să câştige clar, luni seară, scor 65-52 (18-16, 20-13, 9-11, 18-12), disputa cu CS Rapid Bucureşti.

Meciul contând pentru etapa a 3-a a Ligii I de baschet masculin a fost aproape în permanenţă la discreţia ploieştenilor, doar primele minute găsindu-i pe oaspeţi în avantaj, până când Blidaru, Neguţ şi colegii lor şi-au găsit reperele.

Alături de cei doi „veterani”, mai tinerii Ianuli, Călin Dumitru şi Carabulea au pus umărul la revenirea rapidă pe tabelă, primul sfert încheindu-se cu CSM în avantaj după ce Neguţ a reuşit o „triplă” de la peste 8 metri distanţă. Sfertul al doilea a adus desprinderea ploieşteană, triplele lui Carabulea, Scărlătescu şi Blidaru, plus constanţa lui Ianuli şi apariţia surpriză a juniorului Alex Chirilă, autor al unui coş în scurtul timp petrecut pe parchet, făcând diferenţa în favoarea CSM-ului.

Avantajul de 9 puncte de la pauză (38-29) avea să se dovedească suficient în partea secundă, Blidaru şi Neguţ dictând ritmul necesar pentru ca Rapidul să nu poată reveni în meci. S-a terminat 65-52, iar CSM Ploieşti ocupă locul al 5-lea al clasamentului Ligii I, cu două victorii şi o înfrângere în cont.

Eugeniu Melnic, Ionuţ Ivan şi Robert Munteanu au început meciul cu formula Blidaru (13 puncte, 1×3), Neguţ (10, 1×3), C. Dumitru (9, 1×3), Carabulea (10, 1×3) şi Ianuli (18), pe parcurs apelând şi la A. Crăciun, Al. Scărlătescu (3 puncte, 1×3) şi Al. Chirilă (2).

În etapa a 4-a, CSM Ploieşti va juca tot în Sala „Olimpia”, în compania echipei secunde a celor de la CSO Voluntari, meciul fiind programat duminică seară, de la ora 18.30.

Tot în Sala „Olimpia” şi tot luni a jucat şi cealaltă echipă prahoveană din Liga I, CSU Ploieşti, care a evoluat în compania formaţiei CS Universitatea Cluj. Antrenorul Sorin Hartman a folosit numai jucători sub 18 ani, care însă nu au putut menține un ritm constant pe toată durata meciului. Ploieștenii au avut momente bune de joc, cu recuperări și finalizări pe contraatac, dar au și pierdut multe mingi în defensivă și s-au grăbit în atac.

Clujenii au bifat, astfel, al treilea succes din tot atâtea partide disputate, scor 103-65, în vreme ce CSU Ploieşti a rămas fără victorie, ocupând ultima poziţie a ierarhiei. Din tabăra prahoveană, cel mai bun marcator a fost Dragoș Iliescu – 20 de puncte, urmat de Adrian Dan – 12 puncte.

Următorul meci al ploieștenilor va avea loc duminică, la București, împotriva celor de la Aurel Vlaicu.