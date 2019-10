Infarctul miocardic acut apare din ce în ce mai des la oamenii tineri, susţine şeful secţiei Cardiologie 2 la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB), prof. Dragoş Vinereanu, care a recomandat, de Ziua Mondială a Inimii- ce a fost marcată pe 29 septembrie- pentru prevenirea bolilor cardiovasculare, renunţarea la fumat, evitarea stresului şi efort fizic zilnic, potrivit Agerpres.

„Avem în fiecare zi oameni sub 40 de ani, chiar sub 30 de ani, cu infarct miocardic acut. Aşadar, această boală extrem de severă, care omoară oameni, apare din ce în ce mai des la oamenii tineri. În plus, toţi factorii de risc care afectează inima şi anume: hipertensiunea arterială, diabetul, creşterea colesterolului, apar din ce în ce mai des la oamenii tineri”, afirmă Vinereanu, într-o postare pe pagina de Facebook a spitalului. Pentru a avea o inimă sănătoasă, el recomandă renunţarea la fumat, pentru că este principalul factor de risc în infarctul miocardic, dar şi evitarea stresului, întrucât stresul cronic, cotidian determină creşterea „dramatică” a infarctului miocardic şi a accidentelor vasculare cerebrale la populaţia sub 45-50 de ani. Alte sfaturi vizează renunţarea la viaţa sedentară, fiind recomandate minimum 30 de minute de efort pe zi.

„Urmaţi o dietă sănătoasă. Dieta nesănătoasă înseamnă un consum exagerat de sare, de grăsimi şi de zaharuri. E indicat să aveţi o dietă bogată în fructe şi legume, cu cereale integrale şi fibre alimentare, cu cărnuri slabe şi peşte. O dată pe an, dacă nu aveţi boli în antecedente, este recomandat să veniţi la medic pentru EKG, măsurarea tensiunii arteriale, a glicemiei şi colesterolului. Orice boală depistată din vreme se tratează mai uşor”, sunt alte recomandări ale cardiologilor pentru a avea o inimă sănătoasă. Potrivit SUUB, ultimul raport Eurostat arată că bolile de inimă sunt principala cauză de deces în rândul cetăţenilor din Uniunea Europeană.

„De la începutul anului până în prezent în Clinica de Cardiologie a Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti au ajuns 850 de pacienţi cu STEMI (infarct miocardic cu supra-denivelare de segment ST). Mortalitatea în infarct, în Centru de Cardiologie Intervenţională de la SUUB este de 3, 5%, media pe ţară fiind de 8%. În urmă cu 9 ani, când pacienţii nu erau trataţi cu ajutorul chirurgiei intervenţionale prin ‘Programul naţional de tratament invaziv al infarctului miocardic acut’, mortalitatea era 13%. Dintre pacienţii care se prezintă la Cardiologie, numărul tinerilor este în creştere”, se mai arată în postarea citată.