Cifre în creştere, în Prahova, privind traficul modern de „sclavi”

F. T.

O spune poliţia prahoveană, nu lansăm noi supoziţii: “Traficul de persoane continuă să fie un fenomen în plină evoluţie, luând în calcul interesul manifestat de traficanţi, aflaţi într-o necontenită căutare de mijloace de îmbogăţire rapide şi ilegale”.

Sunt date certe şi ale procurorilor DIICOT Ploieşti: Din numărul cauzelor soluţionate în cursul anului trecut, ponderea cea mai însemnată, după infracţiunile economice şi consumul de droguri, au avut-o dosarele penale având ca obiect traficul de persoane (231 din totalul de 1.800).

De asemenea, numărul cazurilor soluţionate prin recunoaşterea vinovăţiei – tot în ceea ce priveşte traficul de persoane – a cunoscut, anul trecut, o creştere de 300% comparativ cu 2017!

Se justifică, aşadar, acţiunile poliţiei prahovene şi ale Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) Ploeşti din acestă perioadă? Cu siguranţă, da, mai ales în contextul în care vineri, 18 octombrie a.c., este marcată “Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane”.

“În spatele fiecărui număr se ascunde o viaţă, un suflet, un destin, iar ceea ce este peste zero deja este prea mult”, precizează reprezentanţii IPJ Prahova în legătură cu victimele acestui flagel. Iar “ceea ce este peste zero este deja prea mult” înseamnă nimic altceva decât faptul că şi dacă o singură fiinţă, numai una, cade victimă unei astfel de infracţiuni, este strigător la cer! Tocmai de aceea acţiunile de prevenire sunt nu numai bine-venite, ci şi necesare.

“Activitatea de prevenire urmăreşte acoperirea unui spectru larg atât din punctul de vedere al principalelor forme de manifestare a acestui fenomen (exploatare sexuală, exploatare prin muncă, obligarea la cerşetorie), cât şi din cel al persoanelor vulnerabile”, se menţionează într-un comunicat de presă al IPJ Prahova.

Şi, dacă de la vorbe la fapte nu de puţine ori este cale lungă, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre instituţiile care trebuie să aibă în vedere acest fenomen. Astfel, marcând în avans ziua de vineri, reprezentanți din cadrul Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Ploiești împreună cu polițiștii din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Prahova, au desfășurat în stațiile C.F. Ploiești Sud și Ploieşti Vest, precum și în trenurile de călători, acţiuni de prevenire a traficului de persoane – sub toate formele ei, dar în special prin cerșetorie și victimizare a minorilor – ocazie cu care au fost împărțite pliante și recomandări pe această linie.

“Activitățile desfășurate fac parte din Campania Națională ,,Dă-i libertate! Nu-i plăti exploatarea!”, derulată de către Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, cu ocazia «Săptămânii prevenirii traficului de persoane», în care este inclusă și «Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane», marcată la data de 18 octombrie”, mai specifică reprezentanţii IPJ Prahova.

Iar în contextul în care traficul de persoane nu reprezintă altceva decât o formă modernă a sclaviei, se justifică şi mai mult acordarea de atenţie expresiei “ceea ce este peste zero este deja prea mult”.

Sau, după cum aminteam mai sus, strigător la cer !