Petroliștii luptă pe două fronturi în acest sezon, iar Cupa României este un obiectiv cât se poate de important pentru elevii lui Flavius Stoican. Petrolul va juca, astăzi,la Cluj, pentru calificarea în sferturile de finală, urmând să o întâlnească pe Sănătatea Cluj, într-un meci ce va începe la ora 17.00 și va fi transmis de către Digi Sport, Telekom Sport și Look Sport, după întâlnirea cu o echipă de Liga a III-a codaşă, Industria Galda, venind acum un alt duel în care ploieştenii pleacă cu statut de favoriţi, tot împotriva unei echipe de divizia C, fiind greu de găsit un “ţintar asemănător” pentru o echipă de eşalon secund – anume să poată ajunge între cele mai bune 8 echipe ale ţării, în Cupă, fără a juca cu vreun adversar cu cotă superioară!

Şi totuşi, fără doar și poate, misiunea „galben-albaștrilor” nu va fi nici pe departe una ușoară. Sănătatea este o specialistă a „Cupei” și a furnizat destule surprize în ultime sezoane, ultima și cea mai mare, poate, chiar în turul anterior, atunci când a scos-o din competiție pe însăși deținătoarea titlului, Viitorul Constanța. Astfel, elevii lui Flavius Stoican trebuie să fie cât se poate de precauți și trateze cu maximă atenție confruntarea de pe „Cluj Arena”, diferența de eșalon nefiind, nici pe departe, o garanție a calificării. „Așa cum am spus de fiecare dată, Cupa României reprezintă un obiectiv cât se poate de important pentru noi și, firesc, ne dorim să mergem cât mai departe. Știm că meciul cu Sănătatea nu va fi unul ușor, întâlnim o echipă care a furnizat surprize mari în această competiție, care are în componență jucători experimentați, și va trebui să tratăm confruntarea cu toată seriozitatea ca să obținem calificarea”, a spus tehnicianul petroliștilor, Flavius Stoican.

Flavius Stoican a deplasat la Cluj 20 de jucători, din efectivul „găzarilor” nefăcând parte, nici de această dată, Walace da Silva și Cristian Sîrghi, cei doi fundași centrali nefiind, încă, refăcuți în totalitate.

În ceea ce-i privește pe adversari, să spunem că Sănătatea are un lot în care se regăsesc mulți jucători cu experiență bogată la nivelul primului eșalon, trecuți însă bine de prima tinerețe fotbalistică. Este vorba despre portarul Filip Lăzăreanu (38 ani, fost în curtea “vechiului” Petrolul, cândva), fundașii Ionuț Rada (37 ani) și Dan Matei (38 ani), ultimul îndeplinind și rolul de antrenor principal, mijlocașii Raul Ciupe (36 ani) și Laurențiu Rus (34 ani, şi el component al “SC FC SA”, acum un deceniu), sau atacanții Cosmin Tilincă (40 ani) și Dan Roman (33 ani).

În actuala ediție a campionatului Ligii 3, formația pregătită de către Dan Matei a avut un parcurs modest, ocupând, după zece etape, poziția a opta, cu un total de 13 puncte (trei victorii, patru remize, trei înfrângeri, golaveraj 10-10). În Cupa României, însă, „virușii verzi” au trecut de Sticla Arieșul Turda (3-2, deplasare), Unirea Dej (3-0, deplasare), ACS Fotbal Comuna Recea (3-1, acasă) și Viitorul Constanța (1-0, acasă). Partida de astăzi se va desfășura pe cel mai mare stadion din urbea ardeleană, „Cluj Arena”, biletele din sectorul rezervat suporterilor ploieșteni (acces dinspre strada Splaiul Independenței) putând fi procurate de la fața locului, la prețul de 13 lei.