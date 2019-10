N.D.

Cele mai reprezentative piese ale tezaurului antic al României, din care face parte şi celebrul coif de aur descoperit în localitatea prahoveană Coţofeneşti, vor fi expuse în Belgia, în cadrul festivalului EUROPALIA.

Expoziţia “Dacia Felix”, considerată o expoziţie-eveniment dedicată patrimoniului istoric al României, ce reuneşte sute de artefacte şi seturi de piese antice descoperite pe teritoriul ţării noastre, va fi deschisă în perioada 19 octombrie 2019 – 26 aprilie 2020, la Muzeul Galo-Roman din Tongeren.

Vernisajul va avea loc vineri, 18 octombrie, iar timp de mai bine de şase luni, vizitatorii muzeului din Tongeren – distins, în 2011, cu prestigiosul premiu European Museum of the Year Award – au prilejul unui amplu şi inedit periplu prin culturile antice documentate în cuprinsul spaţiului românesc actual, văzut ca loc de convergenţă a numeroase civilizaţii majore pentru moştenirea culturală a Europei şi a umanităţii.

Printre cele mai spectaculoase piese din patrimoniul cultural românesc expuse în cadrul expoziţiei din Belgia se numără: Rhyton-ul din argint descoperit în judeţul Mehedinţi, o piesă a orfevrăriei traco-getice, obiect de cult folosit în cadrul ceremoniilor cu caracter religios; o inscripţie dedicată lui Caracalla, descoperită în judeţul Bistriţa-Năsăud, în fapt o placă din gresie calcaroasă dedicată împăratului roman Caracalla, datând din anul 213 p. Chr., remarcabilă şi pentru că face referire la o unitate militară care a activat în Dacia, dar a avut zona de recrutare în regiunea în care se află în prezent oraşul belgian Tongeren, unde va avea loc expoziţia menţionată; Coiful de la Ciumeşti, judeţul Satu Mare, realizat din bronz; o cupă cu picior şi alte obiecte din Tezaurul de la Sâncrăieni, judeţul Harghita; aplica zoomorfă descoperită la Stânceşti, judeţul Botoşani, lucrată din foaie de aur; coiful getic de la Coţofeneşti, comuna Poiana Vărbilău, judeţul Prahova, datând din prima jumătate a secolului al IV-lea a.Chr, piesă din aur masiv, cântărind 821,35 grame, aproape intactă. Reamintim faptul că, la jumatatea lunii septembrie a.c., după 90 de ani de când a intrat în patrimoniul naţional al României, celebrul coif din aur descoperit la Coţofeneşti s-a întors în locul unde a fost descoperit, în cadrul unei expoziţii tematice.

Astfel, a fost pentru prima dată când elevii şi locuitorii din Vărbilău au avut ocazia să vadă, la ei acasă, nu la Muzeul Naţional de Istorie a României, cea mai populară piesă antică de aur ce provine din România, descoperită chiar la ei în comună.

Expoziţia din Belgia, prezentată în cadrul festivalului EUROPALIA, este organizată de Muzeul Naţional de Istorie a României, Institutul Cultural Român şi Muzeul Galo-Roman din Tongeren, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi al Ministerului Afacerilor Externe. Acest festival este considerat manifestarea culturală de cea mai mare amploare din Belgia, fiind realizată sub patronajul Familiei Regale a Belgiei, o dată la doi ani, în Belgia şi în ţări învecinate – Franţa, Olanda, Luxemburg şi Germania sau Marea Britanie. Institutul Cultural Român este coordonatorul participării României la cea de-a 27 a ediţie a festivalului, această ediţie fiind dedicată României, ţara invitată de onoare.