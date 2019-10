Fl. Tănăsescu

Ştiam că Direcţia Silvică Prahova are personal capabil să gestioneze pădurea ca la carte, dar nu ştiam că printre ei se numără şi superprofesionişti. Unul dintre aceştia este Nicolae Ilie (în foto) – de la Ocolul Silvic Ploieşti – , câştigătorul concursului naţional ”Cel mai bun pădurar”, ediţia 2019, care s-a desfăşurat la Vidraru, în perioada 9 – 10 octombrie a.c.

Şi de-ar fi numai această performanţă!

Nicolae Ilie are la activ şapte participări la astfel de concursuri, câştigând şi în anul 2004, la Băile Herculane, competiţia rezervată profesioniştilor din domeniu. De asemenea, în anul 2017 s-a clasat pe locul II, iar în 2018 – locul III.

În plus, anul 2006 a reprezentat şi consacrarea la nivel european. Nu de alta, dar la acelaşi gen de competiţie, care s-a desfăşurat în Republica Moldova, cu participarea reprezentanţilor din ţara gazdă, precum şi din Franţa, Ucraina şi alte ţări, a urcat pe treapta a doua a podiumului de premiere.

Aşa că, greşim dacă spunem că este cel mai bun dintre cei buni? În niciun caz !

Nu greşim, fiindcă, revenind la ediţia din acest an, la startul competiţiei s-au aliniat câştigătorii etapelor judeţene ale celor 41 de direcţii silvice, plus alţi trei pădurari de la Agenţia “Moldsilva” din Republica Moldova, trei de la Asociaţia Administratorilor de Păduri şi unul de la Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură ”Marin Drăcea”. În total, 48.

Iar în legătură cu acest concurs, RNP – Romsilva titrează pe pagina sa de Facebook: “Premiul CEL MAI BUN PĂDURAR merge anul acesta la Direcţia Silvică Prahova”. Mulţumită pădurarului Nicolae Ilie, adăugăm noi.

La festivitatea de deschidere a competiţiei de verificare a cunoştinţelor profesionale ale pădurarilor a fost prezent şi ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş. Iar directorul general al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, a felicitat personal pe toţi participanţii.

Potrivit unui comunicat al RNP – Romsilva, “această competiţie profesională are o lungă tradiţie în silvicultură (…) şi cuprinde: proba teoretică, sub forma unui test grilă cu 30 de întrebări, din principalele domenii de activitate specifice meseriei de pădurar; recunoaşterea speciilor de arbori şi arbuşti forestieri după seminţe, frunze şi puieţi, a speciilor de vânat, precum şi a principalelor specii de dăunători ai pădurilor; sortarea şi determinarea volumului buştenilor prin măsurători şi calcule matematice specifice; întocmirea unui act de contravenţie/infracţiune şi a unui proces verbal de reţinere, în vederea confiscării materialului lemnos, cu provenienta ilegală ş.a.”

Câştigătorii primelor trei locuri – Nicolae Ilie (locul I, Direcţia Silvică Prahova), Ilie Stan (locul II, Direcţia Silvică Harghita) şi Cătălin Laurenţiu Chirilă (locul III, Direcţia Silvică Galaţi) au primit diplome din partea conducerii executive a Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi a conducerii Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură SILVA, precum şi premii în obiecte oferite de sponsorii tradiţionali ai concursului.

Aşteptăm, în continuare, ediţiile din anii 2020, 2021 şi aşa mai departe. Ediţii în care RNP – Romsilva să mai adauge un “ŞI”.

Adică să titreze “Premiul CEL MAI BUN PĂDURAR merge ŞI anul acesta la Direcţia Silvică Prahova”…