Constantin Dumitru – Plopeni

Continuăm serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii având ocazia ca în fiecare sâmbătă să citească materiale „cu parfum de epocă” despre cei care au pus bazele fenomenului fotbalistic în judeţul nostru.

La 15 octombrie 1937 apărea în presa centrală următorul comunicat: „Se ratifică alegerea comisiunii districtuale Ploeşti, precum urmează: Preşedinte: domnul ing. Dimitrie Chiru; Membrii d-nii: Ilie Gheorghiu, Dumitru Ionescu-Ţope, Demetru Trifu şi Nicu Rădulescu – Câmpina”. Pentru acest sezon competiţional au fost omologate următoarele terenuri din district: Categoria I: Stadionul Municipal – Ploieşti. Categoria II-a: Tricolorul C.F.P.V.; Astra Română Moreni; şi Steaua Română Mislea. Categoria III-a: Condor, Ferroemail, Dorobanţul, Venus şi Principesa Ileana din Câmpina, Astra Română Poiana Câmpina şi Astra Română Boldeşti.

„Duminică s’au consumat ultimele jocuri ale campionatului districtual. Campionatul din anul acesta s’a caracterizat prin lupte strânse şi dârze. E menţionat Astra Română din Moreni, care cucerind campionatul local, a reuşit să şi’l însuşească şi pe acel al Ligii de Sud, după ce a învins o întreagă serie de grupări. La categoria doua, lupta s’a dat între Ferro-Email şi Astra Română din Boldeşti şi până la urmă prima a reuşit să se detaşeze cu un punct şi prin aceasta să promoveze în categoria întâia. La categoria treia Unirea Hârsa, o altă grupare corporativă, a promovat la categoria imediat superioară. Dăm mai jos tabloul întregului clasament pe anul în curs, care ne’a fost pus la dispoziţie de d. Demetru Trifu, secretarul Districtului de fott-ball din Ploeşti”.

Clasament final / District Ploieşti, Categoria I – Campionat, Ediţia 1937-1938.

1. Astra Română Moreni 14 12 1 1 64-11 25

2. Steaua Română Câmpina 14 6 3 5 28-31 15

3. Principesa Ileana Câmpina 14 6 2 6 29-32 14

4. Condor Ploieşti 14 6 2 6 33-37 14

5. Victoria Ploieşti 14 4 4 6 16-23 12

6. Gloria Ploieşti 14 5 1 8 19-32 11

7. Regele Carol II Ploieşti 14 4 3 7 19-22 11

8. Sp. Muncitoresc Câmpina 14 4 2 8 26-46 10

Astra Română Moreni, campioana districtului Ploieşti, a folosit următoarea echipă: Simion; Milan, Neagu, Vasile Bociu, Ghidriceanu, Schuster, Florescu, Stili, Pomacek, Herold, Petre Marin. Preşedinte de onoare: ing. Jahn, preşedinte executiv: P. Ştefănescu, antrenor Pomacek.

Clasament final / District Ploieşti, Categoria a II-a – Campionat, Ediţia 1937-1938.

1. Ferro-Email Ploieşti 14 12 1 1 53-13 25

2. Astra Română Boldeşti 14 11 2 1 55-16 24

3. Venus Ploieşti 14 8 2 4 23-28 18

4. Steaua Mislea 14 6 3 5 35-36 15

5. Dorobanţul Ploieşti 14 5 2 7 32-29 12

6. Columbia Câmpina 14 4 1 9 26-31 9

7. Astra Română P. Câmpina 14 4 0 10 15-36 8

8. Generala Ploieşti 14 0 1 13 5-55 1

Ferroemail Ploieşti a utilizat în acest sezon, următoarea formaţie: Wetzer (Wesler); Beuci, Petrescu, Georgescu, Constantinescu, Dumitrescu, Lupu, Bică, Muhoi (Nihoi), Cohn, Avirescu.

Clasament final / District Ploieşti, Categoria a III-a – Campionat, Ediţia 1937-1938.

1. Unirea Hârsa 8 8 0 0 37-7 16

2. CFR Înfrăţirea Ploieşti 8 4 2 2 15-15 10

3. Astra Română Ploieşti 8 3 0 5 14-20 6

4. Anglico Ploieşti 8 2 1 5 14-24 5

5. F.C. Sf. Vasile Ploieşti 8 1 1 6 12-26 3

Astăzi, preferata noastră este Unirea Hârsa. Această grupare are o existenţă de trei ani, activând oficial în cadrul campionatului local, numai de anul trecut. În schela petroliferă Hârsa, a societăţii “Unirea”, un grup de ingineri, funcţionari şi lucrători, în dorinţa de a face sport, au amenajat un teren de football, unul de tennis şi un bazin de înot. În fruntea grupării de football şi pe care au condus-o cu multă dexteritate, pentru ca numai după un an de activitate oficială să cucerească campionatul, promovând în categoria doua, se află domnii: inginer Harnic, în calitate de preşedinte, iar ca membrii figurează inginer şef Comănescu, inginer Dimer, inginer Lang şi administrator Georgescu. Unirea Hârsa, fiind o echipă compusă din elemente bune, recrutate din grupările locale, până ce funcţionarii şi lucrătorii cari se antrenează vor putea figura în prima garnitură, deoarece gruparea are şi juniori, a reuşit din zece partide disputate, să le câştige pe toate, întrunind 20 puncte. A mai susţinut şi numeroase partide amicale, cu grupările de categoriile superioare, în faţa cărora au făcut figuri excelente. În decursul campionatului, Unirea Hârsa, s’a servit de următorul efectiv: Brebeanu, Coca, Bibi, Botescu, Suli, Barcheff, Oaie şi Chibrit. Căpitanul echipei este domnul Coca Bojan.

Arbitrul se apără cu revolverul. „După ce matchul s’a terminat echipele şi arbitrul au părăsit arena. Un public numeros a tăbărât pe arbitru. Văzându-se încolţit, domnul Ionescu Ştefan (Ploeşti) care a condus partida, a apărut cu revolverul în mână şi s’a adresat puşlamalelor. „În caz că nu mă lăsaţi, trag”. Bătăuşii înfuriaţi şi mai mult l-au bătut crunt pe domnul Ionescu. Scandalagii s’au luat apoi după trăsurile în care se aflau jucătorii A.G.E.R.-ului. O ploae de pietre s’a abătut asupra bucureştenilor, cari au fost serios loviţi. Credem că cele întâmplate la Buzău nu vor rămâne nesancţionate de Liga de Sud, care întotdeauna a ştiut să reprime încercările de vandalism petrecute pe arenele din cuprinsul acestei Ligi”. – „Din presa anului 1937”.