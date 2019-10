N.D.

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți organizată, ieri, simultan, la Ploieşti şi Câmpina, de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova, a făcut posibil ca pentru aproximativ 100 de persoane să-şi găsescă, pe loc, de lucru. La această acţiune au participat 70 de agenți economici, respectiv câte 35 din cele două municipii. Aceștia au pus la dispoziția persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 1.055 de locuri, dintre care pentru Ploiești – 505, Câmpina – 550. Locurile de muncă oferite au fost din diverse domenii de activitate, respectiv: confecții textile, alimentație publică şi comerț,construcții metalice şi construcții civile, asigurări, fabricare mașini și utilaje, transporturi, alimentație publică, turism, pază și securitate etc. Angajatorii au avut oferte pentru persoane cu studii superioare în următoarele profesii: inginer în industria alimentară, inginer mecanic, consultanți financiari/asigurări, inginer tehnolog, inginer producție, economist, funcționar economic, consilier clienți etc, iar pentru studii medii în meserii precum: lăcătuși mecanici, sudori, muncitori necalificați, manipulanți, lucrători comerciali, vânzători, confecții, zidari, dulgher, operator instalații apă, fierari betonisti, ospătari, bucătari, șofer, electrician, sudor, manipulanți, instalator, agent securitate etc. Potrivit organizatorilor, din totalul de 703 persoane participante – respectiv la bursa de la Ploiești 425 de persoane, la cea de la Câmpina 278 de persoane – 93 de prahoveni au fost selectaţi în vederea încadrării (la Ploiești – 48 de persoane, la Câmpina – 45 de persoane).