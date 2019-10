N. Dumitrescu

Precipitaţiile constante din primăvară şi căldura verii au făcut ca, în acest an, în Prahova, producţia de grâu să fie una foarte bună, mult superioară celei de anul trecut. Confirmarea a venit de la conducerea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Prahova, de la care am aflat că, la cerealele păioase, producţiile evaluate şi raportate de producătorii agricoli din judeţ sunt mai mari în 2019 în comparaţie cu 2018. Astfel, la grâu, producţia din acest an este de 5000 de kg/ha, mai bună ca aceea de anul trecut, care a fost de 3.560 kg/ha. În ceea ce priveşte orzul, producţiile din acest an aproape că sunt similare celor înregistrate la grâu, respectiv de 4.900 kg/ha, cele de anul trecut fiind de 3.856 kg/ha. În total, la nivel de judeţ, grâul a fost cultivat pe o suprafaţă de 36.553 ha, iar orzul – pe 4.718 ha, cele mai ridicate producţii la grâu fiind obţinute la Mizil, Urlaţi şi Balta Doamnei, iar la orz, la Mizil, Drăgănești, Fulga, Dumbrava, Râfov, Gorgota. În schimb, veştile nu sunt la fel de bune în cazul rapiţei, primavara din acest an nefiind una care să-i asigure dezvoltarea în câmp. Concret, potrivit reprezentanţilor Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Prahova, la cultura de rapiță au fost compromise 7.500 ha, suprafață care a fost însămânțată cu culturi de primăvară, respectiv porumb și floarea soarelui. În acest caz, al rapiţei, atât suprafața cultivată, cât și producția sunt mai mici decât în anul 2018, iar cifrele sunt mai mult decât concludente. În anul 2019, producţia la rapiţă a fost de 1.620 kg/ha, iar anul trecut de 2.354 kg/ha. La cultura de floarea soarelui, producția este aproximativ cu aceea obținută în 2018, iar la culturile de porumb și soia, la care nu s-a încheiat recoltarea, producțiile se anunţă mai mari în 2019. “La toate culturile, producția obținută în societățile comerciale este net superioară cantitativ față de cea obținută în gospodăriile populației, unde producția este foarte mică. La cultura de porumb, producția care se va obține este influențată de producțiile mici obținute în gospodăriile populației, care au o pondere de 50% din total suprafață cultivată cu porumb la nivel de județ. În prezent, la nivelul județului se continuă recoltarea ultimelor suprafețe cutivate cu porumb și soia, şi se realizează lucrările de pregătire a terenului și semănatul cerealelor păioase și a rapiței”, ne-a mai comunicat conducerea direcţiei menţionate. Legat de valorificarea produselor agricole, ni s-a menţionat că aceasta se face în funcție de cerere și ofertă, dar producătorul agricol trebuie să fie acela interesat de obținerea unui profit ridicat. În ceea ce privește prețul de valorificare la grâu, orz și rapiță, producătorii agricoli monitorizează piața cerealelor în funcție de cerere și ofertă, astfel încât aceștia să obțină venituri care să le acopere atât cheltuielile efectuate cu înființarea și întreținerea culturii agricole, cât și reluarea ciclului de producție.