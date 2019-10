Campionatul juniorilor republicani se apropie de finalul primei „jumătăţi”, formatul competiţiei fiind schimbat în acest sezon, din nou, de către Federaţia Română de Fotbal, astfel că se joacă, practic, două „mini-campionate” cu câte 14 etape, primul dintre ele fiind aproape de final.

Cu o etapă înainte de jumătatea sezonului, echipele prahovene de la acest nivel au evoluţii diferite, contradictorii chiar, pe rând, la juniori A, B, respectiv C, fiind situaţii diferite, cu cele patru cluburi prahovene la cei doi poli ai clasamentului.

La juniori A, Astra şi Petrolul, cele două cluburi reprezentative din judeţul nostru, nu contează în lupta pentru primul loc, unde Rapid pare că s-a detaşat în câştigătoare, în timp ce CSM Ploieşti este ultima în clasament, unde, totuşi, a avut… motiv de sărbătoare, elevii lui Dragoş Negraru luând primul punct, după 0-0 în „derbiul” cu Petrosport (care are „scuza” că foloseşte jucătorii şi la Liga A Prahova, în asocierea cu Petrolul 95)! A fost, totuşi, un meci cu ceva evenimente disciplinare, centralul Vulpe fiind nevoit să scrie în raportul de joc cele petrecute, urmând să vedem care va fi decizia Comisiei de Disciplină după jocul de la Strejnic.

La juniori B, Astra „rezistă” cu greu în fruntea ierarhiei, ultima etapă fiind dramatică pentru elevii lui Nicu Lazăr, care au revenit în meciul de la Bucureşti, cu Progresul, de la 2-0 pentru gazde, câştigând cu 3-2, jucătorii „căliţi” în Liga a III-a, Zaharia şi Brăilă fiind decisivi pentru rămânerea pe locul 1, unde Astra luptă cu Petrolul şi Rapid pentru supremaţie, având doar un punct avans în clasament. Şi aici, ultimele două clasate sunt „ale noastre”, CSM şi Petrosport fiind codaşele seriei a patra.

La juniori C, Petrolul este în continuare prima, la mare luptă cu Miercurea Ciuc şi Colţea Braşov, cu care a remizat în ultima etapă, scor 1-1! În schimb, Astra ocupă ultimul loc la acest segment de vârstă, în întrecerea naţională, la Under 16, judeţul nostru nefiind reprezentat de alte cluburi.

Rezultatele ultimei etape şi clasamente la zi

Campionatul Național U19 – Meciurile Etapei 13

ACS Prosport Academy – FC Petrolul Ploieşti 0 – 2

CSM Ploieşti – ACS Petrosport Ploieşti 0 – 0

AFC Progresul 1944 Spartac – AFC Astra 3 – 2

Fotbal Club Rapid – Lic. Tehn. Sf. Pantelimon 13 – 0

Clasament Etapa 13

Loc Echipa M V E I Gol Pct

1. FC Rapid 13 12 0 1 93-10 36

2. AFC Progresul 13 10 0 3 44-14 30

3. FC Petrolul 13 9 1 3 61-18 28

4. AFC Astra 13 8 1 4 52-19 25

5. ACS Petrosport 13 5 2 6 33-46 17

6. ACS Prosport 13 3 0 10 18-63 9

7. Sf. Pantelimon 13 2 1 10 15-98 7

8. CSM Ploieşti 13 0 1 12 7-55 1

Campionatul Național U17 – Meciurile Etapei 13

ACS Prosport Academy – FC Petrolul Ploieşti 2 – 10

CSM Ploieşti – ACS Petrosport Ploieşti 4 – 0

AFC Progresul 1944 Spartac – AFC Astra 2 – 3

Fotbal Club Rapid – Lic. Tehn. Sf. Pantelimon 18 – 0

Clasament Etapa 13

Loc Echipa M V E I Gol Pct

1. AFC Astra 13 11 1 1 42-20 34

2. FC Petrolul 13 11 0 2 83-12 33

3. FC Rapid 13 11 0 2 69-14 33

4. AFC Progresul 13 7 2 4 38-26 23

5. ACS Prosport 13 3 2 8 29-58 11

6. Sf. Pantelimon 13 2 1 10 34-70 7

7. CSM Ploieşti 13 2 1 10 14-67 7

8. Petrosport 13 1 1 11 14-56 4

Liga Elitelor U16 – Meciurile Etapei 13

ACSM Poli. Iaşi – ACS Sepsi 5 – 2

AFC Botoșani – AFK Csikszereda 1 – 2

AFC Chindia Târgovişte – AFC Astra 4 – 0

ACS Colţea 1920 – FC Petrolul Ploiești 1 – 1

LPS Suceava – ACS Kids Tâmpa Braşov 2 – 4

Clasament Etapa 13

Loc Echipa M V E I Gol Pct

1. FC Petrolul 12 9 1 2 61-9 28

2. Csikszereda 12 8 3 1 29-13 27

3. ACS Colţea 12 8 2 2 25-13 26

4. Politehnica 12 6 3 3 27-20 21

5. LPS Suceava 12 6 2 4 56-31 20

6. Kids Tâmpa 11 6 2 3 42-20 20

7. ACS Sepsi 12 5 0 7 26-28 15

8. AFC Botoșani 12 4 0 8 26-39 12

9. AFC Chindia 12 2 1 9 16-42 7

10. CSS Târgovişte 11 2 1 8 14-54 7

11. AFC Astra 12 1 1 10 4-57 4