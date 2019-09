Pentru al șaptelea an consecutiv, în parcările a șase magazine Lidl din județ (Ploiești, Câmpina, Vălenii de Munte, Mizil și Bușteni), Poliția Rutieră împreună cu oamenii legii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității – toți din cadrul IPJ Prahova, s-au întâlnit sâmbătă, de la ora 11, cu zeci de copii, însoțiți de părinți, pentru un util curs de siguranță rutieră. Convinși fiind că bazele unui comportament preventiv se pun la o vârstă fragedă, organizatorii au implementat și în acest an conceptul de ”educație prin joc”. Potrivit unui comunicat de presă al poliței prahovene, noutatea evenimentului „Verde la educație pentru circulație” a constat în jocul „Surprize sau amenzi?”, care i-a ajutat pe cei mici să învețe prin diverse jocuri regulile de circulație explicate de către reprezentanți ai instituției. Astfel, fiecare copil cu vârsta cuprinsă între 4 și 10 ani a avut șansa să învețe cum să fie un pieton responsabil”.

Evenimentul – care s-a desfășurat la nivel național – a fost inițiat de Lidl și Poliția Română, având ca scop conștientizarea în rândul celor mici, dar și al părinților, a importanței cunoașterii și respectării regulilor de circulație. Proiectul își propune, totodată, formarea unui comportament responsabil în trafic al copiilor, pentru ca, pe termen lung, numărul de accidente în care sunt implicați, cu vină, cei mici, să se reducă. Astfel, an de an, copiii învață de la polițiști regulile de circulație necesare pentru a fi în siguranță, ca pietoni, în trafic.

Noutatea din acest an a evenimentului a constituit-o lecția interactivă desfășurată în parcările magazinelor Lidl. În acest context, după ce polițiștii le-au explicat copiilor și părinților regulile de circulație, le-au adresat participanților întrebări. Răspunsurile au fost notate printr-o pancartă cu „Surpriză” pentru cei care au oferit informațiile corecte și cu „Amendă” pentru cei care trebuie să mai recapituleze regulile, încurajându-i pe cei mici să revină cu răspunsul bun. La finalul lecției, copiii au primit premii și au fost declarați „absolvenți” ai cursului.