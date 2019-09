Terapia de substituție hormonală (HRT) este utilizată pentru ameliorarea simptomelor menopauzei, cum ar fi transpirațiile nocturne și bufeurile. Totuși, se pare că terapia ar fi asociată cu un risc crescut de cancer de sân, de cancer ovarian, precum și de probleme cardiovasculare, cum ar fi cheagurile de sânge, potrivit www.nhs.uk, preluat deMedLive.ro. Pentru noile cercetări, oamenii de știință au adunat datele din 58 de studii, care au inclus aproximativ 500.000 de femei aflate în postmenopauză și au comparat riscul de cancer de sân dintre femeile care au urmat terapia de substituție hormonală (HRT) și cele care nu au făcut-o. Astfel, au constatat că utilizarea HRT mai mult de un an a crescut riscul de cancer de sân. Mai mult, riscul crescut persistă chiar mai mult de 10 ani de la încetarea HRT. În plus, riscul a fost mai mare când terapia de substituție hormonala (HRT) a fost combinată și cu estrogen și cu progestativ, în loc să fie combinată doar cu estrogen.

63 din 1000 de femei cu vârstă cuprinsă între 50 și 69 de ani dezvoltă cancer de sân.

Utilizarea HRT combinată, timp de cinci ani, ar provoca 15-20 de cazuri suplimentare la 1000. Specialiștii atrag atenția asupra faptului că HRT se oprește treptat pentru a preveni reapariția simptomelor. Specialiștii au identificat 58 de studii, din anul 1992 până în prezent, și au comparat femeile care au folosit terapia de substituție hormonala (HRT) cu cele care nu au făcut-o. Toate studiile au inclus femei care au ajuns la menopauză, fie în mod natural, fie ca urmare a histerectomiei și eliminării ovarelor. De asemenea, au fost adunate informații individuale ale pacienților cu privire la starea sociodemografică, istoricul reproducerii și măsurile corpului. A fost analizată vârstă la care femeile au început HRT, durata utilizării și tipul de HRT utilizat. Femeile care au urmat HRT au fost împărțite în două categorii, și anume utilizatori actuali, dacă au folosit ultima dată HRT la mai puțin de cinci ani înaintea diagnosticării cancerului sau utilizatori trecuți, dacă perioada a fost mai mare de cinci ani.

Cele 58 de studii au inclus un număr total de 143.887 de femei care au dezvoltat cancer de sân și alte 424.972 care nu au dezvoltat cancer. Vârstă medie de diagnosticare a fost de 65 de ani, iar 51% dintre ele nu au folosit niciodată HRT. Utilizatorii actuali de HRT au avut un risc crescut de cancer de sân dacă au urmat terapia pentru mai mult de un an. Riscul a existat și pentru HRT combinat doar cu estrogen, dar a fost mai mare pentru HRT combinat cu estrogen și progestativ.

Rezultatele au evidenţiat că: după 1-4 ani de utilizare a HRT numai cu estrogen – risc mai mare de cancer de sân cu 17%, iar HRT combinat – risc mai mare cu 20%; după 5-14 ani de utilizare a HRT cu estrogen – risc mai mare cu 33%, iar HRT combinat- risc mai mare cu 50%. Riscurile au fost mai mari pentru cancerul mamar pozitiv pentru receptorii estrogeni, unde estrogenul stimulează creșterea celulelor canceroase. De asemenea, riscurile au fost observate în rândul femeilor care aveau 40-60 de ani. Atât administrarea orală (comprimate), cât și transdermal (prin piele) a HRT a fost asociată cu un risc crescut, la fel că toate tipurile de progestogen sau estrogen utilizate. Cu toate acestea, HRT încă ocupă un rol important. Simptomele menopauzei pot afecta semnificativ viață de zi cu zi a femeilor, iar terapia de substituție hormonală este extrem de eficientă în ameliorarea acestor simptome. Există anumiți factori de risc care împiedică anumite femei să utilizeze această terapia, cum ar fi istoricul de cancer de sân sau de boli cardiovasculare.

Cremele vaginale cu estrogen au fost singură formă de HRT care nu a fost asociată cu riscul de cancer de sân. Totuși, cremele pot ajută doar în privința uscăciunii vaginale, nu și a bufeurilor și a transpiratiilor nocturne.