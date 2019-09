• La Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” s-a strigat catalogul performanţei de nivel internaţional

• „Tradiţia noastră este succesul” rămâne deviza şcolii gimnaziale ploieştene „Sfântul Vasile”

Luiza Rădulescu Pintilie

Nicoleta Dumitrescu

Aproape trei milioane de elevi şi preşcolari s-au reaşezat ieri în băncile şcolilor şi ale grădiniţelor din întreaga ţară, emoţiile celei dintâi zile ale noului an şcolar fiind trăite în Prahova de peste 70.000 de copii şi tineri înscrişi în învăţământul preuniversitar. Însă clinchetul clopoţelului vestind, simbolic, reluarea cursurilor s-a însoţit deopotrivă de emoţia dascălilor, de cea a părinţilor şi a bunicilor, într-un fel sau altul începutul anului şcolar rămânând, aşa cum se cuvine, o sărbătoare a lumii şcolii, dar şi a familiilor şi a comunităţilor. Chiar dacă, urmare a accentuatei scăderi demografice, pentru prima dată la nivel naţional numărul elevilor din şcolile româneşti a scăzut sub trei milioane – tendinţă de scădere înregistrată şi în Prahova, iar alte „dureri” mai vechi legate de autorizarea spaţiilor de învăţământ, asigurarea manualelor şcolare, ordine ministeriale contradictorii, ameninţări cu proteste şi încă multe altele au trecut, din nefericire, clasa, aşa cum s-a tot întâmplat în ultimele decenii, şi în actualul an de învăţământ! Cu speranţa că şi acestea îşi vor găsi, în sfârşit, necesara rezolvare, încurajator rămâne semnul de continuitate marcat în multe şcoli, o continuitate sinonimă, ca şi în şcoli de prestigiu din Prahova, cu performanţa de nivel naţional şi internaţional, cu tradiţia excelenţei şi cu deschiderea către şlefuirea, în anii de şcoală, către destinul fiecărui elev şi al generaţiei căreia îi aparţine. Sub acest semn au stat ieri emoţionantele ceremonii de deschidere oficială a anului de învăţământ 2019-2020 atât la renumitul Colegiu Naţional „Ion Luca Caragiale” din Ploieşti, cât şi la Şcoala Gimnazială „Sfântul Vasile” din acelaşi municipiu.

Într-o şcoală cu o istorie de peste 150 de ani de învăţământ şi educaţie ridicate la cel mai înalt nivel, cum este colegiul ploieştean „Ion Luca Caragiale”, ai cărui absolvenţi au dat,

generaţie după generaţie, măsura pregătirii dobândite aici continuându-şi studiile în cele mai prestigioase instituţii universitare şi academice din ţară şi din străinătate şi construindu-şi cariere strălucite în cele mai diverse domenii, nu întâmplător elevii au fost întâmpinaţi, ieri, şi de un… robot-reprezentant al unei ştiinţe „de vârf” – robotica – şi dovadă a unor rezultate internaţionale de prim rang obţinute de liceeni ai acestei instituţii de învăţământ. Aşa încât a devenit un fel de imagine-simbol pentru cei 1742 de elevi ai colegiului (215 în învăţământul primar, 370 în cel gimnazial şi 1.157 în ciclul liceal) şi cei peste 100 de dascăli, membri ai corpului profesoral, cea care a alăturat baloanele venite din lumea copilăriei, buchetele de flori legate prin tradiţie de recunoştinţa arătată cadrelor didactice şi robotul adus din viitor în prezent! Şi dacă, în cuvântul său, deopotrivă emoţionată şi încrezătoare, directorul colegiului, prof. Carmen Veronica Băjenaru, îşi exprima convingerea că şi în acest an performanţele se vor înălţa precum au făcut, în zborul lor impresionant, sute de baloane, premierea unor rezultate de excepţie obţinute deja în anul şcolar trecut au devenit dovada continuităţii.O continuitate ipostaziată frumos şi de prezenţa unor dascăli pensionari şi a unor foşti elevi ai şcolii! Alături de ceilalţi membri ai echipei de conducere a colegiului (directorii adjuncţi Ilona Rizea şi Cezar Stoica), în prezenţa subprefectului Emil Drăgănescu şi a inspectorului de specialitate Cristina Marian Ionescu, directorul Carmen Băjenaru a vorbit despre cele 80 de participări la olimpiadele naţionale şi internaţionale, despre promovabilitatea de sută la sută la examenul de bacalaureat, despre alte performanţe la fel de onorante, nominalizând şi premiind 9 dintre elevii „de top”, care au obţinut rezultate excepţionale în diverse domenii de studiu, dovadă plurivalenţa educaţională pe care o asigură acest colegiu, încă de la gimnaziu, elevilor săi: Alexa Maria Tudose, clasa a XI-a, care a obţinut medalia de argint a Olimpiadei Internaţionale de Informatică pe echipe de la Moscova şi este, chiar în aceste zile, membră a lotului restrâns al României care participă la Balcaniada de Informatică (de altfel, trei dintre cei cinci membri ai echipei care a reprezentat România la competiţia de la Moscova au fost de la acelaşi colegiu ploieştean, pregătiţi de profesoara Daniela Lica); Eliza Niculae, clasa a VII-a (Limba şi literatura română); Ileana Rizea, clasa a VI-a (Lingvistică); Andrei Istrăţoiu, clasa a XI-a (Limba latină); Alberta Milicu, clasa a X-a (Limba germană); Iulia Stanciu, clasa a XI-a (Astronomie şi Astrofizică); Laurenţiu Popa, clasa a XII-a (Geografie); Mariana Predeleanu, clasa a XI-a (Istorie) şi Mihai Sandu, clasa a XII-a (Şah). Fără a putea completa, în acest colţ de pagină, din lipsă de spaţiu, întreaga listă a performanţelor ce reconfirmă nivelul educaţional şi multitudinea domeniilor de pregătire a elevilor, mai adăugăm doar că şi echipa de baschet a colegiului se regăseşte în… arena premianţilor şi, cu siguranţă va fi, la rândul ei, un model pentru cei care, ieri, au păşit pentru prima dată într-o clasă de studiu a acestei prestigioase instituţii de învăţământ. De altfel, în amfiteatrul de piatră al bazei sportive ce a găzduit ieri, la Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale”, ceremonia deschiderii anului de învăţământ au plutit în aer nu numai bucuria şi emoţia pe care firesc le îmbracă o asemenea sărbătoare, ci şi o dovadă palpabilă că nu sunt deloc nejustificate toate speranţele ca generaţiile aflate acum pe băncile şcolilor din România să fie cele care să îşi lege numele de aşteptatele schimbări în bine şi ale propriului destin, şi ale noastre, ale tuturor, ca neam şi ţară.

Dorinţele vor prinde aripi în… „Clasa fluturaşilor”

Emoţiile fireşti ale debutului noului an de învăţământ 2019-2020 au putut fi surprinse şi în curtea Şcolii Gimnaziale „Sf. Vasile” Ploieşti, atât pentru cei 1.280 de elevi, părinţii şi bunicii acestora, cât şi pentru cele 61 de cadre didactice. Păstrând tradiţia, intrarea la clasă, în prima zi de curs, s-a făcut prin „îndemnul” inconfundabil al clinchetului de clopoţel, ţinut în mână de unul dintre copii, nu înainte ca, după intonarea Imnului de stat şi binecuvântarea preoţilor prezenţi, prof. dr. Ovidiu Marian-Ionescu, directorul şcolii, să le transmită tuturor celor prezenţi „Mult succes în noul an şcolar!”, reamintindu-le elevilor şi faptul că „Şcoala Gimnazială «Sf. Vasile» rămâne consecventă devizei «Tradiţia noastră este succesul», drept pentru care suntem datori, şi anul acesta, să facem un act de învăţământ de calitate”.

Trebuie menţionat însă faptul că, de departe, cele mai intense trăiri în prima zi de şcoală au avut cei 162 de elevi din „clasa zero”, însă învăţătorii lor au ştiut, într-un mod cu totul aparte, să le risipească emoţiile. Aşa s-a întâmplat şi în cazul profesorului de învăţământ primar Adina Vasile, în clasa sa – „Clasa fluturaşilor” – totul purtând amprenta celor mai viu colorate şi graţioase dintre insecte. Astfel, nu doar sala de curs a fost împodobită cu baloane sub formă de fluture, dar fiecare dintre cei 36 de copii din clasa sa a găsit, pe bancă, alături de un caiet, un creion, o bomboană, o riglă şi o gumă de şters în formă de fluture! Fiind la a doua generaţie de copii preluaţi din clasa zero, prof. Adina Vasile ne-a mărturisit că la rândul său a avut emoţii în prima zi de şcoală, nu doar „fluturaşii” din clasa sa pe care o are în grijă: „Emoţiile sunt inerente în prima zi de şcoală, indiferent de câtă experienţă ai la catedră. Aşa cum le-am spus şi copiilor şi părinţilor lor, important este primul pas. Eu îi văd acum, la început de drum, la începutul primului lor zbor de fluturaş. Deşi totul pentru ei, la şcoală, este nou, fiecare copil este unic şi aspiră, fiecare în parte, către înalt”. Spunându-ne, ca o confesiune, că îi mulţumeşte în fiecare zi mamei sale, ”care a văzut că profesia de învăţătoare este cea care mi se potriveşte cel mai bine, fiind vorba, astfel, despre un vis împlinit”, prof. Adina Vasile ne-a mai menţionat faptul că, dacă ar fi să o ia de la capăt, tot la catedră s-ar vedea. „Nu mă văd făcând altceva, decât să fiu la şcoală, printre copii. Să lucrezi cu 36 de elevi e greu, dar şi frumos, pentru că ei vin deja pregătiţi şi dornici să înveţe”, ne-a mai menţionat prof. Adina Vasile, care ne-a împărtăşit şi un mic secret în lucrul cu elevii, acela de a institui mici reguli ascunse, negociate cu cei mici, cât să pară că ei aleg tot ceea ce se întâmplă în procesul educativ. Mai trebuie adăugat faptul că, ieri, elevii „Clasei fluturaşilor” au desenat, în prima lor zi de şcoală, fiecare cum s-a priceput, un… fluturaş, iar astăzi, în a doua zi de școală, „doamna” le-a pregătit şi o altă surpriză. Balonul sub formă de fluture va fi lansat în aer, în curtea şcolii, nu înainte ca fiecare dintre cei 36 de copii ai clasei sale să-şi pună în gând o dorinţă, eveniment de care îşi vor aminti şi la finalul clasei a IV-a, când se va verifica dacă dorinţa fiecăruia a prins… aripi.