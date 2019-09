N.D.

Chiar dacă evenimentul va avea loc în ultima lună a acestui an, înainte de Crăciun, reprezentanţii Filarmonicii „Paul Constantinescu” au făcut publice, deja, câteva detalii despre cel mai aşteptat eveniment al anului care va avea loc la Ploieşti. Este vorba despre Balul filarmonicii ploieştene, eveniment aflat, anul acesta, la cea de-a treia ediţie, programat să aibă loc pe data de 14 decembrie, care va fi găzduit de cea mai impozantă clădire a municipiului reşedinţă al judeţului Prahova – Sala coloanelor din Palatul Culturii.

Potrivit organizatorilor, manifestarea din acest an este considerată una specială, în comparaţie cu precedentele, întrucât se va desfăşura sub egida Ministerului Culturii și Identității Naționale. Deocamdată nu a fost dezvăluit programul acestei ediţii a Balului filarmonicii, dar cei care vor dori să participe la un astfel de eveniment aparte îşi pot achiziţiona deja bilete. Tichetele au fost puse în vânzare şi pot fi găsite, la preţul de 200 de lei/persoană sau 160 de lei/persoană (oferta Corporate, minimum şase bilete), la Casa de bilete a Filarmonicii, putând fi cumpărate inclusiv online.