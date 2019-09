Violeta Stoica

O mare necunoscută va rămâne, pe perioada sezonului rece 2019/2020, de unde va face rost de fonduri Primăria Ploiești pentru acoperirea subvenției la prețul încălzirii provenite din sistemul centralizat de termoficare.

Deși Consiliul Județean Prahova, întrunit în ședință extraordinară în această lună, a alocat suma de 10 milioane de lei pentru ca municipalitatea ploieșteană să aibă de unde să acopere diferența de tarif între prețul de producție al agentului termic și prețul pe care trebuie să îl plătească populația, fondurile nu au ajuns la capitolul subvenții pentru încălzire, ci la cu totul alte capitole bugetare locale.

Ieri, pe de altă parte, primarul Ploieștiului, Adrian Dobre, a ținut o conferință de presă fulger, în care le-a transmis ploieștenilor că nu vor plăti mai mult la încălzire în sezonul de iarnă 2019/2020. Fără însă a preciza de unde vor apărea fondurile necesare acoperirii subvenției la prețul gigacaloriei, Adrian Dobre a menționat doar că “menținerea tarifului la gigacalorie, respectiv pentru subvenție, nu presupune un efort bugetar pentru acest an”. Însă asta înseamnă că – cu chiu, cu vai – se va putea acoperi diferența dintre prețul de producție și prețul de distribuție către populație doar pentru o lună, respectiv pentru octombrie.

Una dintre marile necunoscute la care nimeni din Primăria Ploiești nu poate răspunde în acest moment este de unde se va face rost de bani pentru acoperirea diferenței de tarif la prețul gigacaloriei, adică a subvenționării prețului final care ajunge la populație.

Ieri, Adrian Dobre a precizat că, deși există o decizie a Autoritatății Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, care propune o creștere a prețului la gigacalorie la valoarea de 315 lei plus TVA, Consiliul Local Ploiești va asigura subvenția necesară astfel încât tariful pentru populație să se mențină la 222 lei plus TVA.

Cu toate că primarul Ploieștiului spune că primăria are bani pentru a fi subvenționată gigacaloria, se contrazice singur, atunci când dă vina pe guvern pentru că municipalitatea nu are bani. Întrebarea care se pune este: vor plăti ploieștenii aproape de două ori mai mult facturile la încălzire în iarna care se apropie? Răspunsul este chiar în afirmația edilului, cum că menținerea tarifului la gigacalorie, respectiv pentru subvenție, nu presupune un efort bugetar pentru acest an. De fapt, acest an înseamnă doar facturile pentru luna octombrie, pentru că subvențiile pentru lunile noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie și, poate, martie rămân deocamdată sub semnul întrebării.