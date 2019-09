N.D.

În perioada 1-5 septembrie, Organizaţia Salvaţi Copiii România a organizat cea de-a doua ediţie a Taberei Sănătăţii, tema acesteia fiind “Cum să recunoşti şi să te implici în prevenirea şi eliminarea bullying-ului din şcoli”. La această acţiune au participat aproape 100 de copii din întreaga ţară, care au luat parte la dezbateri şi activităţi pentru combaterea bullying-ului în şcoli. Organizată cu o săptămână înainte de începerea noului an şcolar, tema acestei tabere nu a fost aleasă întâmplător. Potrivit unui raport al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), la nivel european, România se situează pe locul 3 în clasamentul celor 42 de ţări în care a fost investigat fenomenul. Potrivit unor studii, violenţa între copii este într-o continuă creştere, în special sub forma fenomenului de bullying. 73% dintre copii afirmând că au fost martorii unor situaţii de bullying în şcoală, concluziile studiilor arătând că 3 din 10 copii sunt excluşi din grupul de colegi, 3 din 10 copii sunt ameninţaţi cu bătaia sau lovirea de către colegi, iar unul din 4 copii a fost umilit în faţa colegilor, dar aceste cifre nu acoperă întreaga realitate a unui fenomen complex, cu repercusiuni pe termen lung asupra dezvoltării psiho-emoţionale şi a vieţii sociale ale tuturor actorilor implicaţi: victimă – agresor – martor.

Tabăra Sănătăţii organizată în Prahova face parte din proiectul Alegeri Sănătoase, potrivit organizatorilor, în activităţile derulate până în prezent, copiii exprimându-şi deseori dorinţa de a învăţa cum să procedeze atunci când colegii lor devin victimele hărţuirii, violenţei ori batjocurii altor elevi, convingerea lor fiind că ar putea fi pregătiţi să devină „buni mediatori” între agresor şi victimă, ori să sprijine activitatea de identificare şi raportare a situaţiilor de bullying. În context, în cadrul acestei tabere, copiii au participat la ateliere menite să îi ajute să-şi formeze comportamente corecte şi responsabile pentru a recunoaşte şi preîntâmpina cazurile de bullying şi să găsească, sub îndrumarea cadrelor didactice şi a părinţilor lor, cele mai bune formule de implicare în prevenirea şi diminuarea acestui fenomen. Atelierele vor fi structurate pe trei teme majore: climatul şcolar; bullying-ul în şcoli şi implicarea copiilor în prevenirea şi combaterea bullying-ului, acestea fiind desfăşurate de către voluntari cu experienţă şi experţi ai Organizaţiei Salvaţi Copiii România.