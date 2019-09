Municipalitatea poate susţine financiar doar studiul de fezabilitate

Violeta Stoica

Despre sistemul de termoficare al municipiului Ploiești există opinii pro și contra. Este însă o realitate faptul că acest sistem secundar, care cuprinde conductele care alimentează 86 de puncte termice de pe întregul teritoriu al orașului, are nevoie de modernizare, astfel încât să se reducă pierderile existente în reţeaua de apă caldă și căldură a locuinţelor și instituţiilor publice racordare la sistemul centralizat al municipiului.

Având ca punct de plecare o strategie locală de alimentare cu energie termică a municipiului Ploiești, care estimează că toate cheltuielile pentru o astfel de investiţie ar ajunge la circa 23,5 milioane de euro fără TVA, Primăria Ploiești a lansat prima etapă pentru realizarea acestui proiect: elaborarea studiului de fezabilitate și a documentaţiei necesare accesării fondurilor europene.

Este evident, cel puţin în situaţia financiară precară actuală, că Primăria Ploiești nu are posibilitatea să finanţeze lucrările, singura variantă rămânând obţinerea de fonduri europene prin Programul Operaţional Infrastructură Mare, prezentată și în tema de proiectare.

De remarcat este și faptul că Ploieștiul are una dintre cele mai mari reţele de ditribuţie în sistem centralizat din întreaga ţară.

În prezent, este în derulare procedura de achiziţie a prestării serviciului de elaborare a studiului de fezabilitate pentru modernizarea sistemului secundar de distribuţie a agentului termic pentru ploieșteni. Reabilitarea reţelei secundare de distribuţie – aflată între punctele termice de cartier și consumatorii finali – este prevăzută pentru circa 46 de kilometri, deoarece, potrivit temei de proiectare elaborate de către reprezentanţii Primăriei Ploiești, până în prezent au fost reabilitate jumătate dintre conductele din reţeaua de termoficare secundară a orașului.

Documentaţia arată că punctele termice urbane existente în prezent (86 la număr) alimentează peste 54.000 de apartamente, iar alte 36 de puncte termice industriale alimentează consumatorii industriali. În privinţa punctelor termice, s-au realizat investiţii pentru modernizarea acestora, prin instalarea de noi sisteme automate pentru distribuţia agentului termic pentru apa caldă și pentru încălzire. Pe de altă parte, sistemul primar de transport – compus din magistralele de termoficare cu ramificaţii și racorduri pentru cele 86 de puncte termice urbane și 36 de puncte termice industriale – a avut parte de reparaţii în ultimii ani, fiind înlăturate dintre punctele slabe cauzate de uzura fizică și morală a conductelor, însă au mai rămas de îndreptat deficienţele care produc în continuare pierderi pe reţea. În prezent, sistemul secundar de distribuţie a agentului termic are o lungime de 353,5 kilometri, adică 92,8 kilometri de traseu, și este compus din trei sau, în cazurile fericite, patru conducte. Două dintre conducte sunt pentru încălzire, una pentru apă caldă și, acolo unde sistemul a fost deja reabilitat, o conductă de recirculare. Principalele probleme existente în zonele nemodernizate sunt lipsa posibilităţii de monitorizare a stării conductei, fiind dificilă identificarea rapidă a fisurilor; inexistenţa conductelor de recirculaţie a apei calde, fapt care conduce la o calitate necorespunzătoare a serviciului de alimentare cu apă caldă; izolaţia termică a conductelor nereabilitate – din vată minerală protejată cu folie de polietilenă sau cu carton asfaltat – și-a pierdut capacitatea de izolare, din cauza vechimii.

Pentru demararea acestei etape de modernizare a sistemului secundar de distribuţie a agentului termic în Ploiești, municipalitatea trebuie să aibă capacitatea să acceseze fondurile europene prin Programul Operaţional Infrastructură Mare, pentru că, altfel, refacerea reţelelor de alimentare cu apă caldă și căldură către blocurile din oraș va rămâne pentru multă vreme doar un proiect pe hârtie.