Cu o tragere la sorți ce poate fi considerată, fără teama de a greși, drept una „blândă”, Petrolul se află în fața calificării în faza optimilor de finală din cadrul Cupei României. Astăzi, „lupii” vor evolua pe terenul unei formații de eșalon trei, ACS Industria Galda, așa încât pornesc, indiscutabil, din postura favoriților, mai ales că adversara nu are niciun punct în clasament! E drept, am mai trăit o astfel de experiență, cu Snagovul, dar, clar, nu e loc de două rateuri în nici 10 zile…

Un meci care poate fi privit ca un bun prilej pentru depășirea perioadei nu tocmai fericite pe care o traversează elevii lui Flavius Stoican, dar care trebuie, în același timp, abordat cu toată seriozitatea, pentru a fi evitată încă o surpriză neplăcută. Petroliștii s-au antrenat, ieri, la Ploiești, iar în cursul zilei au plecat spre Alba Iulia, acolo unde vor înnopta, urmând ca astăzi să facă deplasarea către Galda de Jos, localitatea în care se va desfășura întâlnirea. Din lotul „galben-albaștrilor” nu vor face parte Laurențiu Marinescu, suspendat după eliminarea de la Cluj, Walace da Silva, Mădălin Mihăescu și Bogdan Gavrilă, cei trei fiind, în continuare, indisponibili din cauza unor accidentări. Revine, în schimb, Ionuț Cioinac, cel care și-a ispășit, la finele săptămânii trecute, etapa de suspendare primită după cartonașul roșu văzut în meciul cu Sportul Snagov. Cât despre echipa gazdă, ACS Industria Galda are un start de sezon modest, suferind cinci înfrângeri în tot atâtea partide disputate în Seria a 5-a din Liga 3, marcând 2 goluri și primind 14. Amfitrionii de astăzi s-au revanșat, oarecum, prin parcursul din Cupa României, acolo unde, până în această fază, le-au eliminat pe CS Ocna Mureș, AFC Unirea Alba Iulia, CS Măgura Cisnădie și CSM Avântul Reghin. Partida de la Galda de Jos va începe la ora 16.30, prețul unui bilet fiind de 10 lei. Întâlnirea va fi condusă de către Constantin Olaru (Rm. Vâlcea) – Florin Păunescu (Rm. Vâlcea) și Marian Truță (Băbeni-Vâlcea), în vreme ce, ca observatori, au fost delegați Laszlo Sajtos (Sibiu) și Ion Orosfoian (Tg. Mureș).