N.D.

Ca şi în celelalte instituţii de învăţământ prahovene, şi la Păuleşti, pe 9 septembrie, debutul în noul an şcolar s-a făcut în mod festiv, la împărtăşirea emoţiei primei zile de şcoală, dar şi a trecerii în revistă a celor mai bune rezultate ale elevilor din anul precedent luând parte, alături de părinţi şi bunici, atât reprezentanţi ai conducerii Primăriei Păuleşti, cât şi parlamentari de Prahova, în calitate de invitaţi. Astfel, la evenimentele organizate la Şcolile gimnaziale “Toma Socolescu” şi “Vlad Muşatescu”, precum şi la una dintre grădiniţele din comună, alături de primarul comunei Păuleşti, Sandu Tudor, au fost prezenţi şi deputatul Rodica Paraschiv şi senatorul Radu Oprea, ministrul Mediului de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.



În cuvântul său, primarul comunei, readucând în atenţie eforturile administraţiei locale şi în domeniul Educaţiei – şi în acest an fiind realizate lucrările necesare astfel încât copiilor să le fie oferite condiţii optime la începutul şcolii – le-a urat succes în noul an de învăţământ, menţionând că autorităţile locale vor fi mereu alături de cadrele didactice în procesul educării noii generaţii a comunei.

Cât îi priveşte pe cei doi parlamentari nominalizaţi, emoţia participării lor la Păuleşti, la festivitatea de deschidere a noului an şcolar, a avut ecou şi la finalul zilei de 9 septembrie, prin următoarele consemnări: Deputat Rodica Paraschiv – “A sunat clopoțelul! Preșcolari, școlari și educatori, învățători, profesori încep un nou an școlar. Învățăceilor le doresc multă sănătate, spor la învățătură, noi și trainice prietenii, iar mentorilor lor – de asemenea – sănătate, dar și echilibru, înțelegere și dragoste pentru cei ce mâine vor fi “oameni mari”. La Păulești, alături de domnul primar Sandu Tudor și domnul ministru Radu Oprea, am retrăit emoția începutului de an școlar. Mult succes tuturor elevilor și cadrelor didactice!”; Senatorul Radu Oprea, ministrul Mediului de Afaceri a transmis: “Educația este singura care asigură egalitatea de șanse. Efortul autorităților trebuie să fie îndreptat pentru asigurarea condițiilor în fiecare localitate a țării, indiferent de nivelul de dezvoltare. Am participat la deschiderea anului școlar la Școala T. Socolescu din Păulești. Am resimțit emoția transmisă de cei mici, care pășesc pentru prima dată în curtea școlii, dar și a celor mai mari. Am transmis cadrelor didactice respectul pe care guvernul României îl poartă pentru această categorie socio-profesională. Răspunderea lor este una imensă, pentru că vorbim de viitorul copiilor noștri și atunci recunoașterea socială ar trebui să fie pe măsură. Salarizarea corectă este doar o parte a reașezării ierarhiei valorilor în societate. M-am adresat deopotrivă și părinților pentru că și ei trebuie să fie parte a procesului de educare, pe tot parcursul anului, nu doar în prima zi de școală”.