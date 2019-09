Violeta Stoica

Inaugurat în această vară, cel mai mare planetariu digital din România – Supernova Planetarium din Salina Slănic Prahova a venit, în weekend, cu o nouă premieră care a atras o mulțime de vizitatori în domul aflat la 200 de metri sub pământ, în Mina Unirea.

Reprezentanții planetariului digital Supernova Planetarium au adus în premieră “cosmică” un nou film fulldome de rezoluție 4K, “Birth of Planet Earth” în cadrul „UAI 100” – centenar Uniunea Astronomică Internațională, film dublat în limba română, despre spectacolul și miracolul apariției planetei Pământ, un film educațional captivant care inspiră și încântă deopotrivă copii și adulți, grație imersiei 360° în povestea nașterii planetei noastre. Filmul american este produs de SPITZ Creative Media și se adresează tuturor categoriilor de public.

“Birth of Planet Earth” este un film despre povestea întortocheată a originii Terrei și utilizează animații avansate, bazate pe date științifice, pentru a discuta unele dintre cele mai importante întrebări ale zilelor noastre: cum a devenit Pământul o planetă vie, luând în considerare nașterea violentă a Sistemului Solar? Ce ne spune istoria despre șansele de a găsi alte lumi asemănătoare cu adevărat Terrei? Acestea sunt întrebările lansate de această spectaculoasă producție de film științific, premiat cu Premiul pentru Regie, Fulldome Festival Brno 2019; SIGGRAPH 2019 Electronic Theater, Official Selection: Photosynthesis in a Chromatophore, Excerpt from “Birth of Planet Earth”; Cele mai bune animații astronomice, Reflections of the Universe Fulldome Festival, Yaroslavl 2019;

Selecția oficială Macon Film Festival 2019.

Acest nou spectacol oferit de Supernova Planetarium de la Salina Slănic vine să completeze celelalte șase spectacole de la planetariul din Salina Slănic Prahova, respectiv UNIVERSUL – „De pe Pământ în UNIVERS”; BOLTA – Călătorie interactivă în lumea constelațiilor cu demonstrații 3D; SOARELE – Superfurtuni Solare; SUPERVULCANII – de pe Terra, dar și din Sistemul Solar; APOLLO – CapCom Go! The Apollo Story – Istoria misiunilor Apollo și aselenizarea Apollo 11 și ZULA Patrol – Cu picioarele pe Pământ – desene 360° instructive pentru școlari și preșcolari.