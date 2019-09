N.Dumitrescu

Având în vedere că, la Ploieşti, problema calităţii aerului rămâne în actualitate, în contextul în care nu este zi în care cetăţenii să nu facă sesizări, recent, am solicitat conducerii Agenţiei de Protecţie a Mediului Prahova un punct de vedere pe această temă. Astfel, potrivit directorului executiv al Agenţiei de Mediu Prahova, Florin Diaconu, urmare a deciziilor luate în cadrul întâlnirilor Grupului de lucru pentru realizarea scenariilor de diminuare a activităţilor unor operatori economici care îşi desfăşoară activitatea în Ploieşti, coordonat de instituţia menţionată, s-a impus monitorizarea continuă a calităţii aerului şi de către unii dintre operatorii economici, fiind vorba, în special, despre cei care ploieştenii s-au plâns cel mai mult că s-ar face vinovaţi de poluarea aerului. Concret, S.C. Unilever SA a amplasat o staţie de monitorizare în zona cartierului Nord din Ploieşti, pe teritoriul şcolii gimnaziale Grigore Moisil, care este funcţională, poluanţii monitorizaţi fiind pulberi (PM 10) şi total hidrocarburi non-metanice. SC Rompetrol Rafinare SA – punct de lucru Rafinăria Vega Ploieşti apare ca fiind înregistrată cu două staţii de monitorizare puse în funcţiune, respectiv în comuna Blejoi, satul Ploieştiori, şi la SC ATM Construct, poluanţii monitorizaţi fiind SO2, H2S, BTEX, PM10. OMV Petrom- Rafinăria Petrobrazi are două staţii de monitorizare, care acum sunt în probe, care au fost instalate în zona rezidenţială Brazii de Jos şi cartierul Mitică Apostol din Ploieşti. S.C. Saint Gobain – Isover România are o staţie de monitorizare funcţională, amplasată în zona rezidenţială din Cartierul Mihai Bravu, poluanţii monitorizaţi fiind NH3 şi Aldehidă formică. SC Petrotel Lukoil SA a amplasat două staţii de monitorizare, respectiv pe Centura de Est a municipiului Ploieşti şi pe strada Apelor, doar aceasta din urmă fiind funcţională, poluanţii monitorizaţi fiind H2S, SO2, benzen, toluen, etilbenzen, xilen, pulberi. SC Lukoil Energy & Gas România va amplasa o staţie de monitorizare în zona Obor, respectiv lângă Spitalul de pneumologie, iar SE Rockwool Romania SRL, în zona parcului fotovoltaic. Potrivit conducerii APM Prahova, “În momentul de faţă, Unilever, Rompetrol, Saint Gobain şi Petrotel Lukoil transmit zilnic date privind monitorizarea calităţii aerului, date care sunt afişate şi pe site-zul APM Prahova şi sunt transmise, tot zilnic, şi la Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Prahova. În conformitate cu Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, în cazul apariţiei condiţiilor meteorologice deosebite, respectiv episoade cu condiţii defavorabile dispersiei, precum şi trendului crescător al valorilor înregistrate în staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului, APM Prahova ia o serie de măsuri, Astfel, pentru indicatorul PM 10 din staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului se transmit atenţionări la primăriile din Ploieşti, Brazi şi Blejoi, în vederea luării măsurilor care se impun în astfel de situaţii, a reducerii emisiilor de particule în aerul înconjurător, se dispune restricţionarea sau configurarea traficului, umectarea căilor rutiere, chiar şi reprogramarea activităţilor care ar putea genera emisii de PM10. Pentru poluanţii specifici activităţilor industriale – Nox, SO2, BTEX, PM10- APM Prahova transmite atenţionări către operatorii economici în vederea luării măsurilor în conformitate cu studiul privind scenariile de reducere a producţiei în perioadele de timp cu condiţii defavorabile dispersiei poluanţilor în atmosferă, respectiv umectarea căilor de acces, reprogramarea activităţilor care ar putea genera emisii, reducerea producţiei, urmărirea permanentă şi analiza încadrării emisiilor în valorile stabilite, sistarea operaţiunilor de încărcare şi descărcare de materii prime şi produse finite”.

Nu în ultimul rând, directorul APM Prahova, Florin Diaconu, ne-a mai precizat că orice creştere a valorilor măsurate faţă de trendul zonei sau depăşire a indicatorilor monitorizaţi faţă de concentraţia admisă sau valorile limită sunt transmise la Garda de Mediu – Comisariatul Judeţean Prahova, Direcţia de Sănătate Publică Prahova şi Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti, în vederea luării măsurilor în conformitate cu competenţele legale ale acestora.