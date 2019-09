• La Ceptura – „recolta” este de… zero tone/hectar!

Nicoleta Dumitrescu

Îngrijorarea deţinătorilor de viţă de vie din Prahova legată de faptul că producţia de struguri şi cea de vin din acest an vor avea de suferit din cauza grindinei care a căzut în primăvară, la sfârşitul lunii aprilie, a fost confirmată acum, la început de toamnă. Debutul culesului, atât la struguri de masă, cât şi la strugurii pentru vin, a scos la iveală faptul că, anul acesta, la nivelul judeţului, producţia va fi mult diminuată, fiind şi cazuri în care unii producători de vin fluieră deja, la propriu, a pagubă! Această situaţie ne-a fost confirmată şi de conducerea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Prahova, directorul acesteia, Mita Enache, declarându-ne că, în unele zone, considerate cu tradiţie în domeniul viticulturii, aşa cum este Ceptura, producţia este de… zero tone/hectar!

Pe data de 30 aprilie, grindina a afectat mai multe plantaţii de viţă de vie din judeţ, pentru a vedea dezastrul, în unele zone deplasându-se şi ministrul Agriculturii, Petre Daea. Suprafaţa totală afectată de intemperii, în cazul plantaţiilor viticole din judeţ, a fost de peste 3000 de hectare.

Valea Călugărească, Urlați și Ceptura, dar și Tohani s-au regăsit printre zonele viticole din Prahova care au fost lovite crunt, pe data de 30 aprilie a.c., de grindină. După cum povesteau la vremea respectivă locuitorii şi cei care deţineau culturi de viţă de vie, grindina a acoperit, în numai câteva minute, pământul cu totul. Iar sub greutatea bucăţilor de gheaţă, căzute în viteză şi în mod repetat câteva zeci de minute, cel mai grav au avut de suferit mlădiţele viţei de vie. “La vizita efectuată imediat în judeţ după căderile de grindină din data de 30 aprilie 2019, plantaţiile viticole păreau a fi compromise în totalitate. Suprafaţa totală afectată de intemperii a fost de 3.200 de hectare, daunele, în multe situaţii, fiind între 60% şi 90%. Producţia de struguri a fost compromisă parţial sau total şi în anumite plantaţii din Urlaţi şi Ceptura. De asemenea, în unele zone, un exemplu fiind Ceptura, producţia este de 0 tone/hectar”, ne-a declarat Mita Enache, directorul Direcţiei pentru Agricultură Județeană Prahova. Întrebată dacă unii dintre proprietarii viţei de vie şi-au putut compensa pierderile din acest an pentru că plantaţiile aveau asigurare, interlocutoarea noastră ne-a precizat: ”Asigurări au fost încheiate doar de către două societăţi, deşi exista un program de recuperare a 50% din valoarea poliţei de asigurare, derulat prin APIA. Pentru cultivatorii afectaţi de căderile de grindină, Comisia judeţeană pentru evaluarea pagubelor produse de calamităţi naturale a întocmit procese – verbale, stabilind gradul de afectare, în vederea unei eventuale despăgubiri alocate din partea Guvernului”.

De precizat că şi ministrul Agriculturii, Petre Daea, a venit la vremea respectivă în Prahova, deplasarea acestuia având loc la Urlaţi. Vizitând câteva suprafeţe cultivate cu viţă de vie şi văzând ceea ce mai rămăsese după căderea grindinei, oficialul guvernamental a declarat, printre altele, că “indiferent cât de multă ştiinţă ar fi, natura ne depăşeşte în anumite momente”, menţiunea făcând-o în contextul în care sistemul antigrindină a funcţionat pe 30 aprilie 2019, dar norul s-a aflat mult mai sus faţă de cât ar fi putut ajunge rachetele antigrindină. Pe de altă parte, la plecare, ministrul i-a încurajat pe prahovenii afectaţi spunând că, în ciuda pagubelor, plantaţiile viticole nu se vor pierde definitiv, recolta fiind afectată doar pe anul în curs şi pe anumite suprafeţe.

De altfel, şi directorul Direcţiei pentru Agricultură Județeană Prahova ne-a mai spus că viţa de vie este o plantă cu o putere foarte mare de regenerare, drept pentru care, în anumite zone afectate de grindina din primăvara acestui an, se preconizează producţii între o tonă şi 3 tone/hectar, cu precizarea că producţia înregistrată în anul 2018 a fost de 7.800 tone/hectar. În momentul de faţă, în judeţ, recoltarea strugurilor se află în plină desfăşurare în toate zonele arealului viticol Dealu Mare.

Suprafaţa viticolă a judeţului Prahova este de 8.530 de hectare, din care 7.032 de hectare sunt vii altoite pe rod, 230 de hectare sunt cu plantaţii pentru struguri de masă, diferenţa de suprafaţă reprezentând terenuri în pregătire şi vii hibride, plantaţii de portaltoi şi pepiniere viticole.