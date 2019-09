Oamenii de știință de la Centrul de Boli Neurodegenerative din Germania au condus un nou studiu prin care au descoperit că disfuncțiile sistemului imunitar matern, care apar în timpul sarcinii, ar putea afecta dezvoltarea creierului fătului, potrivit eurekalert.org, preluat de MedLive.ro.

Conform rezultatelor, daunele pe care le suferă embrionii din cauza autoanticorpilor ar putea fi o cauză detectată anterior tulburărilor de comportament ce apar în boli precum autismul, schizofrenia și ADHD.

Rezultatele au fost publicate în revista ”Annals of Neurology”.

În timpul sarcinii, anticorpii din sângele mamei intră constant în circulația embrionară prin cordonul ombilical pentru a proteja copilul în curs de dezvoltare de infecții. Cu toate acestea, nu toți anticorpii materni sunt direcționați împotriva substanțelor străine și nu toți au rol de apărare împotriva agenților patogeni. Anumiți anticorpi, cunoscuți sub numele de autoanticorpi, atacă propriile țesuturi ale organismului. Astfel, pot provoca daune care se manifestă, de exemplu, ca boli autoimune.

O femeie însărcinată poate transmite atât anticorpi benefici, cât și autoanticorpi potențial nocivi pentru copil. Acest lucru ar putea favoriza dezvoltarea anumitor tulburări de comportament.

Studiul actual, condus de Harald Pruess, s-a axat pe un autoanticorp care țintește o proteină specifică de pe suprafață celulelor creierului. Această moleculă, cunoscută sub numele de receptorul NMDA, este esențială pentru interconectarea neuronilor și a dezvoltării normale a creierului.

”Anticorpul receptorului NMDA este unul relativ obișnuit. Datele provenite din donațiile de sânge sugerează că 1% din populația generală poate transporta acest autoanticorp în sânge. Totuși, dacă acest autoanticorp ajunge în creier, pot să apară inflamații grave. Cei mai mulți oameni capabili să îl transporte nu au simptome deoarece există o barieră între sânge și creier, un țesut cu rol de filtru, care înconjoară vasele de sânge ale creierului și care este greu de străpuns. Excepție fac oamenii care au această barieră deteriorată și embrionii care nu sunt complet dezvoltați, în sarcina timpurie”, explică Pruess.

Specialiștii au cercetat ipoteza conform căreia anticorpii receptorilor NMDA ajung la creierul embrionului și provoacă tulburări subtile pe moment, dar care vor avea un impact semnificativ deoarece acționează într-o fază foarte importantă a dezvoltării creierului.

Când au făcut experimente pe șoareci, au găsit cantități mari de autoanticorpi materni care ajung la creierul embrionului. Acest lucru a dus la reducerea receptorilor NMDA, la modificarea funcțiilor fiziologice și la afectarea dezvoltării neuronale. Puii au avut anomalii comportamentale, iar unele zone ale creierului au fost mai mici decât cele ale șoarecilor sănătoși. ”Această formă de boală cerebrală asociată cu sarcina este asemănătoare cu situațiile în care tulburările psihice sunt cauzate de rubeolă sau de varicelă. Aceste tipuri de infecții au, de asemenea, un efect temporar asupra creierului, dar pot există consecințe pe viață”, adaugă Pruess.

Potrivit analizelor făcute unui grup de 225 de mame, acești autoanticorpi apar mai frecvent în rândul femeilor care au un copil cu o tulburare de neurodezvoltare sau cu o tulburare psihică.

Mamele par protejate de barieră dintre sânge și creier. Dacă studiile viitoare confirmă ipoteza, vor fi introduse teste pentru astfel de anticorpi în îngrijirea prenatală. Acest lucru ar duce la dezvoltarea unor tratamente care să elimine autoanticorpii.