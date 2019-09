Fosta gimnastă Corina Ungureanu a câştigat divizia a doua a competiţiei

A 11-a ediție a Cupei Academiei de Golf „Demis Papillon”, competiţie internaţională desfășurată pe terenul Lac Verde de la Breaza, a fost câștigată de Iustina Pavel.

În premieră pentru competiția ce se organizează din 2009, cele două divizii au fost câștigate de femei, deoarece la divizia a doua câștigătoare a fost Corina Ungureanu, fosta dublă campioană mondială şi europeană la gimnastică artistică.

„Sunt încântată să câștig Cupa Academiei de Golf «Demis Papillon», în acest an. Este pentru prima dată când particip la această competiție și, pentru mine, a fost o bucurie să întâlnesc atâția jucători talentați și determinați. Practic golful din august 2018 și am fost pe podium la câteva turnee din acest an. Fără să fi practicat un alt sport în trecut, am ajuns într-un an să joc golf foarte bine cu antrenamente constante și multă pasiune”, a declarat Iustina Pavel, câștigătoarea competiției, care este membră la cluburile de golf Lac de Verde Breaza, Golfroom din București și Lighthouse Balcic, din Bulgaria.

De asemenea, fosta gimnastă Corina Ungureanu, care este antrenoare, în prezent, la CS Petrolul, a declarat: „Am participat în premieră la Cupa Academiei de Golf «Demis Papillon» și mă bucur să câștig competiția la categoria a doua. A fost un concurs disputat într-o atmosferă foarte plăcută pe terenul Lac de Verde de la Breaza. Mesajul meu este că oricine poate învăța golf destul de repede și este un sport la care stai foarte mult în natură și care merită practicat de cât mai mulți copii și adulți”.

Corina Ungureanu a luat primele lecții de golf pe terenul Lac de Verde de la Breaza, în 2011, iar din 2015 se antrenează, joacă în mod constant și participă la competiții de golf.

„În acest an, competiţia a ajuns la ediția cu numărul 11 aici, pe terenul de la Breaza. În cei 12 ani am derulat competiția pe 4 terenuri, două în Bulgaria și două în România. Este o premieră și o mare surpriză că primele locuri la ambele divizii au revenit fetelor. Eu mă bucur că nivelul golfului feminin a crescut atât de mult și sper ca numărul jucătoarelor să se mărească în următorii ani. Și anul acesta am atras jucători buni, care au oferit un adevărat spectacol pe teren”, a declarat Demis Papillon, fondatorul Academiei de Golf care îi poartă numele.

Podiumul la cele două categorii ale competiţiei a fost următorul:

Divizia I (HCP 0-22): locul 1: Iustina Pavel; locul 2: Eusebiu Margescu; locul 3: Dănuț Văcălie.

Divizia II (HCP 22-36): locul 1: Corina Ungureanu; locul 2: Marian Vlad; locul 3: Andrei Vintilă.