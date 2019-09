F. T.

Timp de trei zile (perioada 13 – 15 septembrie) la Sinaia va poposi Caravana “Fii pregătit!”, care are ca scop instruirea populației pentru a face față situațiilor de urgență.

Potrivit unui comunicat al ISU Prahova, “în cele trei zile, în intervalul orar 10:00 – 20:00, personalul instituţiei va organiza cursuri de pregătire a populației pentru acordarea de prim ajutor în situații de urgență. Cursurile oferite vor include prezentarea principalelor dezastre naturale care pot afecta România – cutremure, inundații, incendii – și modul în care populația se poate pregăti pentru a le face față”.

Centrul mobil are o sală de școlarizare cu o capacitate de 40 de persoane și este dotat cu toate echipamentele medicale și de prim ajutor, dispozitive portabile, inclusiv simulatoare, ce permit instruirea eficientă a cursanților.

Acesta este al patrulea an consecutiv când Caravana “Fii pregătit!” pornește la drum, pentru cursuri de instruire a populației.

După oprirea din Sinaia, Caravana “Fii pregătit!” va mai ajunge în luna septembrie în județul Bacău (21-22 septembrie) și în județul Maramureș (28 – 29 septembrie).

Potrivit reprezentanţilor pompierilor prahoveni, “în cei trei ani de la lansare, Caravana «Fii pregătit!» a parcurs peste 47.000 de kilometri și a pregătit peste 150.000 de persoane din 134 de localități. Mai mult de 900 de voluntari, paramedici și formatori ISU au participat activ la pregătirea a peste 31.000 de persoane, în cadrul celor aproape 1.400 de sesiuni de instruire. Numărul total al beneficiarilor se ridică la peste 150.000 de persoane, care , în prezent, sunt informate și știu să reacționeze mai bine în cazul producerii unei situații de urgență”.