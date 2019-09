F.T.

De la o vreme, poliţia rutieră prahoveană a adoptat bunul – sau prostul obicei, după cum spun şoferii “pârâţi” – de a efectua razii în judeţ nu doar în timpul zilei, ci şi noaptea.

Astfel, în marja planului naţional de combatere a consumului de alcool la volan, precum şi în scopul sancţionării altor nereguli, în noaptea de 7 spre 8 septembrie a.c., agenţii din cadrul Biroului Drumuri Naționale și Europene, ai Biroului Rutier Ploiești, cât și polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 2 Florești și nr.3 Blejoi, au instituit, în intervalul orar 20, 00 – 2,00, mai multe filtre rutiere pe raza localităților Ploiești, Blejoi, Bucov, Florești, Filipeștii de Târg, Filipeștii de Pădure, Măgureni și Călinești.

Cu această ocazie, au fost controlate 439 de autovehicule și au fost efectuate 348 de testări cu aparatul etilotest. Au fost depistate 67 de nereguli de la normele regimului rutier, în contul cărora au fost aplicate sancțiuni în valoare de peste 21.000 de lei.

Dintre faptele constatate de către poliţişti, trei au vizat conducerea sub influența alcoolului, 14 nerespectarea obligativității de a purta centura de siguranță, două valabilitatea inspecției tehnice periodice, patru amenzi au fost aplicate bicicliștilor ş.a.m.d.

Totodată, alţi patru şoferi au rămas fără permisul de conducere, atât pentru faptul că se aflau sub influența alcoolului la volan, cât şi pentru nerespectarea semnalelor acustice și luminoase la trecerea la nivel cu cale ferată. De asemenea, polițiștii au retras și 4 certificate de înmatriculare și au reținut două seturi de plăcuțe cu numere de înmatriculare.

Într-un comunicat de presă, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova atenţionează că “aceste acţiuni vor continua a fi organizate pe raza județului Prahova, cu scopul de a reduce numărul de accidente rutiere produse pe fondul conducerii sub influența alcoolului”. Deci, să nu vă speriaţi dacă vă trag poliţiştii pe dreapta pe la orele 2 sau 3 noaptea!