Asociația Medicilor din Australia (AMA) a declarat oficial criza climatică o urgență de sănătate, indicând spre argumentare „dovezile științifice clare” care arată ce impact sever are aceasta asupra pacienților și comunităților, „acum și în viitor”, scrie The Guardian, preluat de Hotnews.

Decizia AMA plasează organizația pe o poziție progresistă, aducând-o în linie cu Asociația Medicilor din SUA, Asociația Medicilor din Marea Britanie și Doctori pentru Mediu Australia.

Asociația Medicilor din SUA și Colegiul American al Medicilor au declarat schimbarea climatică o urgență privind sănătatea în iunie 2019, iar Asociația Medicilor din Marea Britanie a făcut același pas o lună mai târziu, luându-și angajamentul de a susține campania prin care se încearcă atingerea pragului de carbon zero până în 2030.

Organizația Mondială a Sănătății a recunoscut din 2015 faptul că „schimbarea climatică este una dintre cele mai mari amenințări globale a secolului 21”.

AMA a recunoscut că schimbarea climatică implică riscuri pentru sănătate în 2004, însă acum, cu ocazia anunțului oficial, organizația încearcă să pună presiune pe guvernul Morrison pentru a realiza tranziția de la combustibilii fosili la surse de energie regenerabilă și pentru a dezvolta o strategie națională pentru sănătate și mediu. Președintele AMA, Tony Bartone, susține că „dovezile științifice sunt clare”.

„Nu există niciun dubiu în privința faptului că schimbarea climatică este o urgență care privește sănătatea. AMA acceptă dovezile științifice legate de criza climatică și impactul său asupra sănătății și bunăstării umane”, a declarat acesta. Grupurile medicale și de sănătate, printre care și Doctori pentru Mediu, Alianța pentru Mediu și Sănătate, Colegiul Roial al Medicilor și Asociația Studenților de la Medicină Australia, au adresat o scrisoare deschisă tuturor partidelor politice, în aprilie, atrăgând atenția asupra impactului pe care criza climatică îl are asupra sănătății oamenilor.

Ultimele date oficiale publicate săptămâna trecută arată că emisiile de gaze cu efect de seră continuă să fie în creștere în Australia.