Membru în Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, deputatul PSD de Prahova Răzvan Ursu salută recenta decizie a Guvernului care vizează alocarea unor importante fonduri necesare refacerii obiectivelor de infrastructură afectate sau distruse de inundaţiile şi alunecările înregistrate în cursul acestui an. “Alocarea sumei de peste 164 de milioane de lei din Fondul de intervenție aflat la dispoziţia Executivului, în conformitate cu bugetul de stat pe anul 2019, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse anul acesta, este dovada faptului că Guvernului Dăncilă îi pasă de oameni. După verificările în teren şi evaluarea pagubelor, Executivul a alocat, aşa cum a făcut-o de fiecare dată, fonduri pentru refacerea obiectivelor distruse fie de inundaţii, fie de alunecările de teren. Prahova s-a numărat, din păcate, printre judeţele care au fost cele mai afectate de calamităţile naturale din acest an. Populaţia din multe localităţi prahovene s-a confruntat, din nou, cu furia apelor, iar drama familiei din Sângeru, ai cărei patru copii au fost luaţi de ape, a înduioşat o ţară întreagă. Astfel, faptul că judeţul Prahova a primit cea mai mare sumă de bani pentru refacerea infrastructurii distruse este un lucru mai mult decât benefic “, a ţinut să menţioneze deputatul PSD Răzvan Ursu. Declaraţiile parlamentarului prahovean au fost făcute după ce Guvernul a anunţat public sumele alocate unora dintre judeţele care au fost afectate de inundaţiile şi alunecările de teren înregistrate de la începutul acestui an.

Dintre cele 27 de județe cărora le-au fost alocate fonduri pentru repararea infrastructurii distruse de ape și de alunecările de teren, Prahova a primit cea mai mare sumă, respectiv 22,8 milioane de lei din total. Fondurile menţionate au fost alocate având în vedere faptul că, la începutul acestei veri, inundațiile și alunecările de teren care s-au înregistrat în mai multe zone din județ, au distrus drumuri locale, drumuri județene, poduri și podețe, Consiliul Județean Prahova și Instituția Prefectului propunând Guvernului României o listă în baza căreia s-a solicitat finanţarea necesară refacerii infrastructurii distruse. Consiliului Județean Prahova i s-a alocat suma de 3,32 milioane de lei, pentru punerea în siguranță și pentru refacerea podurilor și a podețelor afectate de inundații și de alunecări de teren, aflate pe drumurile din administrarea autorității județene.