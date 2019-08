Nicoleta Dumitrescu

Cu siguranţă, nu este persoană căreia să nu i se facă pielea de găină ori de câte ori aude pe stradă sau de acasă, când are fereastra deschisă, sunetul inconfundabil al sirenelor ambulanţei, la gândul că medicii sunt în alertă pentru a ajunge la persoana care se află în suferinţă, inclusiv la graniţa dintre viaţă şi moarte. Deplasarea este contra-timp, iar orice minut şi secundă contează, mai ales când la capătul firului, atunci când s-a făcut apelul, primele cuvinte care au fost rostite sunt “Urgent!” sau “Ajutor!”. Aşa cum este valabil şi în alte multe domenii – dar poate chiar mai mult – ca să lucrezi la Ambulanţă trebuie să ai în sânge, cum s-ar spune, această profesie, de aceea sunt destule persoanele care, tocmai în dorinţa de a salva vieţi, vor să devină voluntar la Salvare, aşa cum se întâmplă şi în Prahova, ultima campanie de recrutare scoţând la iveală faptul că a lucra ca voluntar la Ambulanţă prezintă din ce în ce mai mult interes. Dovadă în acest sens stă sesiunea de recrutare a voluntarilor de către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Prahova, recent încheiată, care a strâns nu mai puţin de 56 de candidaţi, în condiţiile în care s-a anunţat că sunt disponibile doar 24 de locuri! Cum şi acest serviciu se confruntă cu lipsa personalului, recent fiind anunţată organizarea de concursuri pentru posturile temporar vacante atât de asistent medical, cât şi de şofer de autosanitară, voluntarii pot fi consideraţi pentru Ambulanţa Prahova o… adevărată gură de oxigen!

Între 18.07- 3.08. 2019, Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Prahova a organizat o nouă sesiune de recrutare pentru voluntari. Instituţia desfăşoară anual astfel de acţiuni, şi se pare că a fi voluntar la Salvare prezintă destul interes, în contextul în care, deşi au fost disponibile numai 24 de locuri, la sesiunea din acest an s-au înscris 56 de candidaţi. Potrivit anunţului SAJ Prahova, voluntarii îşi vor desfăşura activitatea în cadrul Staţiei Ploieşti, de luni până vineri, în intervalul orar 7.00-19.00, pe autosanitare de tip A, B şi C, împreună cu echipajele acestora. Voluntarii sunt persoane fizice, cu vârsta minimă de 18 ani la data depunerii dosarului de voluntariat, care activează în diverse domenii de activitate, dar şi cadre medicale care doresc să acorde din timpul lor un minimum de 24 de ore pe lună acestei activităţi. În prezent, în judeţ, coordonatorul activităţii de voluntariat din cadrul SAJ Prahova este Roxana Niţă, asistent medical principal. Dar, a fi voluntar la Salvare nu presupune doar formularea unei solicitări în acest sens, ci şi susţinerea unor teste. Astfel, prahovenii care s-au înscris în noua sesiune de recrutare de voluntari vor trebui să susţină un test iniţial, care va avea loc la sediul central al SAJ Prahova, care va consta într-un test tip grilă cu 25 de întrebări care vor trebui să fie rezolvate în 30 de minute. Programările la acest test deja au fost anunţate, pentru zilele de 19 august şi 20 august, la orele 15.00, şi 22 august, la ora 16.00, declaraţi admişi urmând să fie doar cei care vor obţine un punctaj minimum de 70 de puncte, în ordinea descrescătoare a notelor. Contractul de voluntar are valabilitatea de un an, cu posibilitatea de prelungire, cu menţiunea că, înainte de a lucra pe ambulanţă, voluntarul este obligat să parcurgă cursul de suport vital de bază, organizat în mod gratuit de SAJ Prahova, la finalul fiecărei sesiuni de recrutare. Având în vedere că personalul operativ este format din opt medici, 63 de asistenţi medicali şi 56 de ambulanţieri, cei care doresc să devină voluntari ai acestui serviciu pot fi consideraţi drept…o gură de oxigen, în contextul în care, recent, a fost anunţată şi organizarea de concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante, respectiv de şofer autosanitară pentru staţiile de la Ploieşti şi Vălenii de Munte, şi de de asistent medical la staţiile din Băicoi, Urlaţi şi Ciorani.

Zece substaţii repartizate teritorial

Potrivit prezentării SAJ Prahova, Serviciul Ploieşti reprezintă sediul central al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Prahova, fiind situat în partea de vest a oraşului Ploieşti.

Pentru o intervenţie la faţa locului, din acest punct se poate ajunge în maximum 7 minute în orice punct al oraşului Ploieşti, şi în maximum 30-40 de minute în zonele limitrofe. Teritoriul arondat cuprinde municipiul Ploieşti, localităţile limitrofe DN2 până la intersecţia cu localitatea Albeşti-Paleologu, precum şi partea de sud-vest a judeţului Prahova. De asemenea, asigură şi intervenţia pe DN1, de la intrarea în partea de sud a judeţului şi până la Paralela 45, astfel că teritoriul deservit de această staţie este foarte mare şi cuprinde aproximativ 550.000 de locuitori.

SAJ Prahova are 10 substaţii repartizate teritorial, astfel încât promptitudinea la solicitări să fie cât mai bună, respectiv opt staţii în mediul urban – Băicoi, Câmpina, Mizil, Sinaia, Slănic, Urlaţi, Vălenii de Munte, Comarnic, şi două în mediul rural – Bălţeşti şi Ciorani.

SAJ Prahova reprezintă instituţia care asigură asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească la nivelul judeţului în procent de 90%, având ca misiune salvarea şi păstrarea vieţii. Colaborează cu echipele de prim ajutor de la ISU Prahova, cu echipaje de tip SMURD, precum şi cu toate unităţile cu paturi ale reţelei sanitare publice şi private din Prahova.