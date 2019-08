Viorica Dăncilă a postat, sâmbătă, un mesaj pe Facebook în care le mulţumeşte social-democraţilor pentru susţinerea acordată, afirmând că PSD a demonstrat la Congres că e unit şi pregătit să câştige alegerile prezidenţiale, potrivit Mediafax. „Mulţumesc colegilor pentru susţinerea manifestată atât de frumos şi de energic, în cadrul Congresului extraordinar al PSD! Am arătat tuturor, încă o dată, cât suntem de uniţi şi de hotărâţi să câştigăm aceste alegeri! Am arătat că ne înţelegem misiunea şi că rămânem aproape de oameni, am arătat că avem curajul să ne asumăm întotdeauna mai mult, ca să continuăm să facem bine românilor, celor ca noi, celor din rândul cărora venim. Eu nu lupt împotriva nimănui, ci pentru fiecare român. Pornesc în această campanie cu o credinţă nestrămutată în destinul acestei ţări, în oameni, în dorinţa fiecăruia de a trăi mai bine aici, în ţara lui!”, a scris Viorica Dăncilă, pe Facebook. PSD a validat-o în Congresul de sâmbătă pe Viorica Dăncilă drept candidatul PSD la alegerile prezidenţiale. Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, că nu se teme să candideze la prezidenţiale, fiind mai puternică decât contracandidaţii „barbaţi care nu fac altceva decât să ţipe de pe margine”. Liderul PSD şi-a exprimat speranţa că va ajunge primul preşedinte femeie al României. „Sunt singurul candidat care îşi asumă guvernarea ţării, care are curajul şi voinţa de a mişca lucrurile printre români. Sunt mai puternică decât toţi aceşti bărbaţi care nu fac altceva decât să ţipe de pe margine. Eu nu fug şi nu mă tem. O să continui să lupt în fiecare zi pentru ca fiecărui român să îi fie mai bine aici, în ţara lui. Istoria continuă să se scrie acum sub ochii noştri. Vă chem să strângem rândurile şi să luptăm cu toată puterea. Suntem mulţi şi suntem puternici. Suntem o forţă, vom câştiga aceste alegeri pentru mai bine, pentru România de mâine, pentru fiecare român. Am clădit împeună o temelie solidă pentru această ţară. Alţii au venit şi au dărâmat. România nu mai are timp de experienţe, România trebuie să construiască în continuare. România are nevoie de solidaritate, prosperitate, respect în plan intern şi extern. Ştiu că pot să fac acest lucru şi ştiu că alături de voi o să fiu primul preşedinte al României”, a susţinut Viorica Dăncilă, la Congresul PSD de sâmbătă. Ea a afirmat că va lupta pentru combaterea sărăciei şi respectul în UE. „Vreau ca niciun român să nu mai fie lăsat în urmă. Luptăm pentru combaterea sărăciei. Creşterea economică nu are sens dacă ea nu aduce bunăstare pentru toţi. Avem nevoie de mai multe locuri de muncă şi de o strategie de incluziune socială. Guvernul pe care îl conduc a creat sute de mii de noi locuri de muncă, a crescut constant pensiile şi continuă să crească, a crescut salariul minim, indemnizaţiile pentru mame şi copii şi pentru persoanele cu dizabilităţi. Am majorat subvenţiile pentru reintegrarea pe piaţa muncii a şomerilor, iar şomajul este acum la un minim istoric. Am crescut salariile. Am susţinut anteprenoriatul şi turismul. Am făcut mai bine pentru toate categoriile. Am convingerea că am făcut bine oamenilor. Trebuie să luptăm pentru o Românie în care nimeni nu este lăsat în urmă. Vreau o Românie respectată în UE şi în lume. România şi românii merită să ţină sus capul în ţara lor”, a adăugat Dăncilă.