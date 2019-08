N. D.

Având în vedere faptul că nu mai este mult timp până la începerea noului an şcolar, reprezentanţii Guvernului în teritoriu de la nivelul judeţului Prahova au ţinut să vadă care este stadiul lucrărilor de reparaţii în instituţiile de învăţământ. Astfel, ieri, prefectul Mădălina Lupea și inspectorul şef al Inspectoratului Județean Școlar Prahova, Nicolae Angelescu, au vizitat mai multe unități școlare din localitățile Mănești, Filipeștii de Târg, Bănești și Comarnic, pentru a constata la faţa locului stadiul lucrărilor de igienizare şi modernizare a unor clădiri care au ca destinaţie spaţii pentru învăţământ. Potrivit unui comunicat de presă, prefectul “a remarcat interesul pe care l-au manifestat autoritățile locale pentru rezolvarea deficiențelor în cazul unităţilor şcolare care nu aveau autorizaţie sanitară”. De exemplu, școala și grădinița din Mănești, sat Zalhana, nu puteau fi autorizate sanitar din cauza faptului că apa furnizată nu corespundea din punct de vedere bacteriologic. Acum, pentru ambele clădiri există contract în derulare privind lucrări de alimentare cu apă potabilă și, până la finalizarea lucrărilor, primăria va asigura apa cu ajutorul unor dozatoare omologate, sursa proprie fiind folosită doar pentru toalete. Şi grădinița din satul Seciuri, comuna Șotrile, avea aceeași problemă, dar a fost înlocuită țeava de apă, rezultatul fiind că, în urma analizelor de specialitate efectuate, apa se încadrează în parametri, făcându-se precizarea că, pentru siguranță, verificările apei vor fi repetate şi înaintea începerii noului an școlar. S-a mai menţionat că la școala primară și grădinița din Lopatnița, precum și la școala primară și grădinița Măgura, din comuna Șoimari, unde apa curentă lipsea, iar grupurile sanitare erau în curtea unităților, au fost finalizate investițiile privind amenajarea clădirilor, a grupurilor sanitare interioare, inclusiv alimentarea cu apă curentă, urmând să fie semnat procesul verbal de recepție a lucrărilor. De asemenea, în cazul celor 10 copii care mergeau la grădinița Posada, în noul an şcolar aceştia vor învăța în altă locație, până la remedierea deficiențelor constatate de DSP Prahova. În acest ultim caz, s-a făcut precizarea că Primăria Comarnic a solicitat Consiliului Județean Prahova fonduri pentru amenajarea curții interioare și a grupurilor sanitare. Vizitele de ieri la unităţile de învăţământ menţionate, cărora le vor urma şi altele, sunt făcute în contextul în care, pe data 19 august, potrivit unei informări, în județul Prahova erau înregistrate 9 unități școlare neautorizate sanitar, cauzele fiind lipsa apei în localitate, apa necorespunzătoare din punct de vedere bacteriologic sau grupuri sanitare în curte. Din punct de vedere al securității la incendiu, din 897 de clădiri, la data menţionată 52 erau în curs de autorizare/avizare. Nu în ultimul rând, s-a mai precizat şi faptul că, la nivel de judeţ, în luna august, în 78 de unități de învățământ erau în desfăşurare lucrări de reparații și amenajări interioare, dar, până pe 9 septembrie, când începe noul an şcolar, doar în trei locații aceste lucrări nu vor fi finalizate. Este vorba despre instituţii din Ceptura, Măneciu și Comarnic, acolo unde lucrările de reabilitare și modernizare au ca termen de finalizare 2021-2022.