Sute de locuri au rămas neocupate după prima sesiune de admitere

Nicoleta Dumitrescu

Cine îşi doreşte să devină student al UPG Ploieşti are, în continuare, toate şansele! După prima sesiune de admitere din această vară au rămas libere sute de locuri, atât fără taxă, cât şi cu taxă. Pentru anul universitar 2019-2020, universitatea ploieşteană a scos la concurs pentru studii universitare de licenţă 950 de locuri fără taxă, 1.381 – cu taxă, 20 – pentru tineri de etnie romă şi 35 pentru absolvenţi care provin din licee situate în mediul rural, iar la studii universitare de master – 330 de locuri fără taxă, 944 locuri cu taxă şi 10 locuri pentru tineri de etnie romă. Peste 1.900 de opţiuni au fost înregistrate pentru admiterea în noul an universitar, dar după ce s-a tras linie în prima sesiune de admitere, la majoritatea facultăţilor şi specializările au rămas locuri libere. Motiv pentru care, deja, conducerea UPG Ploieşti a anunţat că va fi organizată o a doua sesiune pentru admiterea din vară, precum şi o alta în toamnă. Atât pentru studii universitare de licenţă, cât şi pentru master, locurile scoase la concurs au fost pentru următoarele facultăţi: Inginerie Mecanică şi Electrică, Ingineria Petrolului şi Gazelor, Tehnologia Petrolului şi Petrochimie, Litere şi Ştiinţe, Ştiinţe Economice. După cum arată rezultatele primei tranşe de admitere, de departe, Facultatea de Litere şi ştiinţe şi cea de Ştiinţe Economice s-au regăsit în preferinţele celor care au dorit să studieze la Ploieşti. De asemenea, în comparaţie cu anii trecuţi, pentru viitorii studenţi au prezentat interes şi noile specializări de la Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie, respectiv Controlul şi securitatea produselor alimentare, precum şi cea cu predare în limba engleză – “Petroleum processing and petrochemistry”.

Înscrierile pentru concursul de admitere în a doua sesiune de vară 2019, pe locurile neocupate din prima sesiune, la programele de studii universitare de licență, se pot face până pe data de 30 august. Potrivit informaţiilor pe care le-am primit de la reprezentanţii Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti, în total, pentru etapa I a sesiunii de admitere din vară, au fost înregistrate 1.938 opţiuni. Cele mai căutate facultăţi, respectiv specializări, au fost următoarele: Facultatea de Litere şi Ştiinţe – specializările Administrație publică, Asistență managerială și administrativă, Pedagogie, Pedagogia învățământului primar și preșcolar; pe aceeaşi listă a preferinţelor regăsindu-se şi majoritatea specializărilor de la Facultatea de Ştiinţe Economice, dar şi Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor, specializarea Inginerie de petrol și gaze, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică – specializările Calculatoare, Automatică și informatică aplicată, Electromecanică, Utilaj petrolier și petrochimic. De menţionat însă că, în comparaţie cu anii trecuţi, de interes pentru cei care au dorit să studieze la UPG Ploieşti au fost şi specializările noi de la Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie, respectiv Controlul și securitatea produselor alimentare și Petroleum processing and petrochemistry (Prelucrarea petrolului şi petrochimie), cu predare în limba engleză. Ca şi în anii precedenţi, şi în noul an universitar, criteriul de admitere la studii universitare de licenţă este media obţinută la examenul de Bacalaureat, media minimă de admitere fiind 5 (cinci). Pentru studiile universitare de master, media de admitere este formată din media obţinută de către candidat la examenul de licenţă şi nota obţinută la proba concursului de admitere la master, în acest caz media minimă de admitere fiind 6 (şase).

Potrivit informaţilor făcute publice de către universitate, situaţia locurilor neocupate în urma concursului de admitere la studii universitare de licenţă în prima sesiune de vară 2019 este următoarea: Facultatea de inginerie mecanică şi electrică – 79 de locuri fără taxă, trei locuri pentru cei de etnie romă, trei locuri pentru absolvenţi care provin din licee situate în mediul rural, 258 de locuri cu taxă; Facultatea de ingineria petrolului şi gazelor – 24 de locuri fără taxă, trei locuri pentru tineri de etnie romă, trei locuri pentru absolvenţi care provin din licee situate în mediul rural, 95 de locuri cu taxă; Facultatea de tehnologia petrolului şi petrochimie – 55 de locuri fără taxă, două locuri pentru tineri de etnie romă, şase locuri pentru absolvenţi care provin din licee situate în mediul rural, 164 de locuri cu taxă; Facultatea de ştiinţe economice- 24 de locuri fără taxă, câte un loc pentru cei de etnie romă şi absolvenţii proveniţi din liceele din mediul rural, 307 locuri cu taxă; Facultatea de litere şi ştiinţe – 12 locuri fără taxă, trei locuri pentru cei de etnie romă, două pentru absolvenţii liceelor din mediul rural, 229 de locuri cu taxă.

Cei care vor fi admişi la locurile cu taxă, pentru studii universitare de licenţă vor plăti 3.200 de lei, iar cei pentru studii universitare de master – 3.500 de lei.