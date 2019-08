Violeta Stoica

Niciuna dintre firmele care s-au înscris în cursa pentru încheierea de acorduri-cadru de deszăpezire, pentru o perioadă de trei ani, cu Consiliul Județean Prahova nu a fost interesată de unul dintre cele nouă sectoare de drumuri județene în care a fost împărțit teritoriul județului de această dată.

Sectorul IV, situat în partea de est a judeţului Prahova, între limita administrativă cu judeţul Buzău, drumul naţional DN 1 B şi drumul judeţean DJ 102 C, nu a fost “interesant”, cel puțin la prima strigare, pentru societățile care pot să efectueze operațiunile de deszăpezire a drumurilor județene aflate în administrarea Consiliului Județean Prahova.

Potrivit documentației de atribuire, acest sector cuprinde drumurile judeţene DJ 100 H, DJ 102 C, DJ 102 K, DJ 102 N (parţial – între Gornet Cricov, respectiv DJ 102 C, şi DN 1 B), DJ 102 R, DJ 104 N, DJ 149 (parţial – între Fîntînele, respectiv DJ 102 K, şi DN 1 B), DJ 234 (parţial – între Salcia şi Sîngeru – DJ 102 C), dar și între Apostolache și Chiojdeanca, DJ 235 şi DJ 238. Lungimea totală pe care ar trebui să se intervină în următorii trei ani pe acest sector este de aproape 133,3 km, însă, deoarece nimeni nu a depus oferte, trebuie reluată procedura de achiziție destinată acestui lot, actuala fiind anulată automat din lipsă de ofertanți.

Pentru că acordul-cadru încheiat pentru perioada 2016-2019 a expirat în acest an, Consiliul Județean Prahova derulează în prezent procedura de achiziție destinată parafării altor acorduri-cadru pentru o perioadă de trei ani, respectiv din iarna 2019/2020 și până la finalul sezonului de deszăpezire din iarna 2021/2022. La procedura de achiziție aflată acum în derulare au apărut modificări comparativ cu cea anterioară, desfășurată în anul 2016, astfel că sunt nouă sectoare de drumuri, față de opt câte erau înainte, iar firmele participante au posibilitatea să depună oferte pentru maximum două sectoare dintre cele nouă existente.

S-a aprobat un program diferit pe cele opt sectoare existente deja și pe DJ 713 Sinaia – limita cu județul Dâmbovița, sectorul IX, apărut odată cu lansarea prezentei proceduri de achiziție. Astfel, în cele opt sectoare existente anterior, pregătirea bazelor de deszăpezire și a punctelor de sprijin va avea loc între 1 noiembrie și 15 noiembrie, iar desfășurarea propriu-zisă a serviciului de deszăpezire intră în program de la 15 noiembrie și se finalizează la 15 martie anul următor. Pe DJ 713, drum montan destul de greu accesibil în perioada de iarnă, pregătirea bazelor și a punctelor de sprijin începe cu două săptămâni mai devreme, respectiv de la 15 octombrie, iar desfășurarea propriu-zisă a serviciului de deszăpezire – de la 1 noiembrie și până la 31 martie anul următor.

La deschiderea ofertelor – care a avut loc luni, 19 august – s-a depus documentația solicitată de autoritatea contractantă doar pentru opt dintre cele nouă sectoare de drumuri, singurul rămas fără ofertant fiind lotul IV, din zona de est a județului Prahova, la limita cu județul Buzău. Astfel, a fost anulată automat procedura pentru sectorul respectiv, urmând să fie reluată procedura de achiziție în acest caz.

Pentru sectorul I, care cuprinde drumurile judeţene DJ 101 A, DJ 101 E, DJ 101 G, DJ 104 P, DJ 129, DJ 130 A, DJ 140 şi DJ 156, care au o lungime totală pe care trebuie să se intervină de aproape 105 kilometri, a depus ofertă o singură societate. Pentru sectorul II – care cuprinde drumurile judeţene DJ 100 B (parţial), DJ 101 D, DJ 101 F, DJ 147, DJ 148, DJ 139 şi DJ 201 A – s-a înscris un singur ofertant, pentru sectorul III, care cuprinde drumurile județene DJ 100 B (parţial), DJ 100 C, DJ 102 D, DJ 102 H, DJ 102 N (parţial), DJ 146 şi DJ 149 (parţial), de asemenea, s-a înscris tot un singur ofertant. Pentru sectorul V, care cuprinde drumurile județene DJ 100 L, DJ 100 M, DJ 102 B, DJ 102 E, DJ 102 L, DJ 102 M, DJ 230, DJ 231, DJ 232, DJ 219 [parțial] DJ 233 şi DJ 250, a depus ofertă o societate, iar pentru sectorul VI – care cuprinde drumurile județene DJ 100 G, DJ 102, DJ 100 N (parţial), DJ 101 T, DJ 155, DJ 214 (parţial), DJ 216 A, DJ 217, DJ 218 si DJ 219 (parţial) – două firme au depus oferte. Câte o societate a depus ofertă și pentru celelalte trei sectoare: sectorul VII, care cuprinde drumurile județene DJ 100 D, DJ 100 E (parţial), DJ 101 S, DJ 101 R, DJ 102 I, DJ 205 G, DJ 207, DJ 214 (parţial) şi DJ 215, sectorul VIII, care cuprinde drumurile județene DJ 100 E (parţial), DJ 101 I, DJ 101 P, DJ 144, DJ 145, DJ 206, DJ 236, DJ 710, DJ 720 şi DJ 720 D, la fel și pentru sectorul IX, aferent DJ 713.

Reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Prahova cuprinde 71 de drumuri judeţene, cu o lungime totală de 1137,654 km. Sectoarele de drumuri judeţene aflate în administrarea Consiliului Judeţean Prahova care necesită a fi întreţinute pe timp de iarnă totalizează 938,490 km.