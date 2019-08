În afara startului în primul eșalon județean, weekend-ul trecut a adus și primele jocuri pentru echipele de eșalon inferior, a doua competiție, ca valoare, Superliga B având programate 6 jocuri, dintre cele 9 ale etapei, în timp ce formațiile ”de jos” au bifat primul tur din Cupa României.

Pentru echipa Olimpia Cireșanu a fost un moment special, nou promovata în Superligă reușind un succes la debut, scor 3-2, gazdele primind din partea Asociației Județene de Fotbal Prahova, reprezentată de președintele Silviu Crângașu, medaliile și trofeul cuvenit pentru câștigarea Ligii B.

De menționat și că, în Cupă, au fost câteva meciuri nedisputate, semn că unele echipe nu sunt pregătite de reluarea competiției, foarte probabil, la finele acestei săptămâni urmând să fie programată o nouă rundă din această întrecere, turul II, și nu prima etapă din Liga B.

Superliga B, etapa 1. Rezultatele etapei I

Olimpia Cireșanu – Real Rio Cocoșești 3-2

Carpați Sinaia – CS Ceptura 2-0

CSO Mizil – Sportul Câmpina 4-0

AS Starchiojd – Știința Albești 2-2

Muntenii Câmpina – CS Scorțeni Bordeni 2-2

Petrolul Ologeni – Rapid Ibrianu 6-1

Intersport Filipești de Târg – Voința Vărbilău,

miercuri, 18 septembrie, ora 17.00

CS Valea Doftanei – Unirea Teleajen,

miercuri, 18 septembrie, ora 17.00

Avântul Tomșani – CSC Berceni,

miercuri, 18 septembrie, ora 17.00

Cupa României, turul I, faza județeană.

Rezultate

AS Potigrafu – CS Mănești Băltița 3-5

Sportul Valea Cucului – Viitorul Iordăcheanu

1-1, 1-3, după prelungiri

Progresul Coșlegi – Viitorul Puchenii Mari 3-0

Unirea Lacul Turcului – AS Gherghița 1-4

Olimpia Gornet Cricov – Steaua Sângeru 4-1

Podgoria Vadu Săpat – AS Pleașa, nedisputat

AS Tg. Vechi Stăncești – AS Gorgota 5-1

Progresul Provița de Jos – Viitorul Provița de Sus

0-0, 3-4 la lovituri de departajare

Viitorul Poienarii Burchii – Spicul Poienarii Rali

0-3, fără joc

Juventus Călinești – Avântul Măgureni 0-3, fără joc

CS Mănești – Arizona Zalhanaua 0-3, fără joc

Unirea Lipănești – Tirana Homorâciu 3-6

AS Podenii Noi – Avântul Iordăcheanu 2-4

AS Dârvari – Progresul Puchenii Moșneni 4-2

Rapid Sălciile – Progresul Boldești Grădiștea 4-1

Recolta Dumbrava – Viitorul Ceptura 0-2

Vulturul Zănoaga – Energia Pietroșani 5-1

CS Șirna Tăriceni – Unirea Cocorăștii Colț, nedisputat

Flacăra Filipești de Târg – Prahova Nedelea 1-4

AS Pușcași – Prahova Tinosu 2-5

Olimpia Comarnic – CS Șotrile 2-3

Tricolor Coțofenești – CS Scorțeni Mislea 4-6

AS Chiojdeanca – Șoimii Apostolache 3-4

CSC Berceni II – Progresul Bucov 0-4

Viitorul Fulga – Prahova Ploiești 1-2

Voința Vadu Părului – Victoria Fântânele 4-7

Viitorul Pantazi – CS Brazi 3-2

Steaua Mărgineni – ACS Aricești 0-1

Unirea Brătești – CS Șirna Varnița 0-1

AS Tg. Vechi – Viitorul Predești 3-1

CS Cornu II – Caraimanul 3-3, 3-4, după prelungiri