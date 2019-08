Theodor Paleologu, candidatul PMP la alegerile prezidenţiale, a declarat că dacă USR-PLUS ar fi venit cu un candidat mai bun nu ar fi ezitat să îl susţină, însă nu e cazul. El a adăugat că l-ar pune pe Dan Barna pe un post de ministru, pentru că e un tip „simpatic”, potrivit Mediafax. „Pe mine m-a convins Barna să candidez. Dacă ar fi fost Cioloş nu aş fi candidat. Viaţa mea e dedicată casei, fundaţiei, cursurilor. O să mă întrebaţi ce m-a apucat. Dacă ar fi fost un alt candidat mai bun din partea USR-PLUS nu aş fi ezitat să îl susţin, dar nu e cazul. Nu aş vrea să se supere Dan Barna. Oricând l-aş numi pe un post de ministru, dar e important pentru preşedinte să cunoşti Constituţia, să ai o bună experienţă internaţională şi diplomatică. Poate o va dobândi, sunt dispus să îl ajut”, a declarat Theodor Paleologu, în cadrul unei conferinţe de presă. Întrebat pe cine ar alege în turul doi între Klaus Iohannis şi Dan Barna, prezidenţiabilul PMP a afirmat că „sunt doi sibieni care seamănă foarte mult”. Între doi sibieni înalţi nu prea ştiu ce să răspund, că seamănă foarte mult. Unul nu spune nimic, celălalt are referinţe interesante, a văzut nişte filme. La nivel personal îmi e mai simpatic Barna, e un om cu care poţi sta să bei o bere. L-aş numi ministru pe Dan Barna. Cât despre Iohannis cred că este legat de Sibiu şi e bine să ţinem cont de ce îşi doreşte omul. A făcut un lucru, a ţinut piept PSD. Dar la un nivel intermitent. Din 2016 spun în mod constant că primii doi ani au fost ani de greşeli care au dus la victoria PSD. Totodată, el a adăugat că ţinta de electorat pe care mizează PMP este de 50%. „Peste 50% care este ţinta de electorat pentru care mizează PMP. (…) Alegerile prezidenţiale sunt alegeri foarte speciale, nu seamănă cu cele parlamentare sau locale. Nu se votează un partid, se votează un om, un proiect şi întâlnirea acestui om cu ţara. Prăjitura dreptei în primul tur e pe undeva la 54%. Împărţiţi la trei şi veţi vedea că bătălia se va da între 18-22%. Sunt foarte optimist. Noi nu suntem o ţară de proşti, chiar dacă suntem conduşi de proşti. Mizez pe inteligenţa românilor”, a conchis acesta. Fostul ministru al Culturii Theodor Paleologu a fost desemnat duminică drept candidat al PMP la prezidenţiale. Şi fostul europarlamentar independent Mircea Diaconu şi-a anunţat, duminică, intenţia de a candida la alegerile prezidenţiale. El cere sprijinul cetăţenilor, ONG-urilor şi partidelor politice, potrivit Mediafax. Pentru a candida ca independent, Diaconu are nevoie de 200.000 de semnături.

„Intenţia mea este de a încerca să candidez la prezidenţiale. Azi doar spun că aş încerca pentru că sunt suficient de enervat, de nemulţumit şi simţ că e nevoie de asta. Faptul că vreau nu înseamnă că şi pot. Trebuie să strâng 200.000 de semnături, aproape imposibil. Fără un sprijin din partea oricui, cetăţenilor, asociaţii de toate felurile. În 2014 am cerut acelaşi gen de sprijin care a venit de la cetăţeni. Posibil ca din nou acum, cerând sprijinul, să se reactiveze această imensă masă de oameni. Există o formă de solidaritate cetăţenească”, a anunţat Mircea Diaconu, în cadrul unei conferinţe de presă.

Întrebat dacă ar cere ajutorul Pro România sau ALDE, Mircea Diaconu a răspuns: „Dacă eu cer un sprijin pentru un vis unde e negocierea? Ce să negociez? Nu există aşa ceva. Cu orice grupare sau persoană sunt deshis şi fericit dacă ar veni alături de mine. Cer sprijin la toată lumea”. Fostul europarlamentar Mircea Diaconu a afirmat, duminică, după ce şi-a anunţat intenţia de a candida la prezidenţiale, că toţi preşedinţii de până acum „s-au strâns de gât cu premierii”, însă atribuţiile acestora ar fi trebuit să fie altele.

„Nu mă recomanda nimic. Sunt cel mai banal om din România. Am doar două mâini şi două picioare şi două nume. Eu sunt banal. Dar nu cumva şi preşedintele nostru trebuie să semene cu noi toţi? Adică două mâini şi două picioare şi sper că şi cu un cap. Această funcţie pană acum s-a citit greşit. Fişa postului este cu totul altă decât cea care s-a practicat pană acum. Toţi preşedinţii de până acum s-au strâns de gât cu premierii. Toţi şi-au strâns de gât prim miniştrii venind peste atribuţiile guvernamentale sau parlamentare care nu sunt ale preşedintelui. Constituţia e bună, dar nu i-a convenit domnului Băsescu şi domnului Iohannis. Instituie clar şi limpede o republică parlamentară. Nu există noţiunea de şef al statului”, a declarat Mircea Diaconu, într-o conferinţă de presă. Fostul europarlamentar a afirmat că nimeni nu vrea să vadă „grămada de gunoi care s-a strâns în mijlocul ţării”.

„Fără sprijin nu voi putea să fac paşii următori. Nu ştiu dacă o să pot strânge cele 200.000 de semnături. Azi sunt doar un aspirant. Parcă nimeni nu vede grămadă de gunoi care ni s-a strâns în mijlocul casei noastre dragi care se numeşte ţara noastră. De la peturi până la mentalităţile publice care sunt infestate. Uitaţi-vă la Iohannis care vrea -guvernul meu-. Cine eşti tu să ai guvernul tău? ”, a mai spus Diaconu.