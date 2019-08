Oamenii de ştiinţă de la Universitatea Bringhamton, din New York, au descoperit, printr-un nou studiu, mecanismul prin care radiaţiile ultraviolete eliberate de soare ne deteriorează pielea, potrivit www.eurekalert.org, preluat de MedLive.ro.Ce fel de radiaţii ultraviolete sunt cele mai dăunătoare pentru pielea noastra? Cum ne afectează soarele mai exact? Acestea sunt întrebările care au stat la baza studiului. ”Industria cosmetică este o afacere uriaşă, sunt la mijloc miliarde de dolari. Tocmai din acest motiv se încearcă frecvent introducerea diverselor lucruri pentru îmbunătăţirea protecţiilor solare. Până în momentul actual, s-au făcut numeroase studii pe această temă, dar niciunul nu s-a axat, în mod corect, pe felul în care radiaţiile ultraviolete afectează integritatea pielii”, spune Guy K. German, autorul principal al studiului.Radiaţiile ultraviolete, pe care ochiul uman nu le poate percepe, sunt împărţite în patru categorii, în funcţie de lungimea de undă şi de energia fotonului. Cercetările anterioare s-au axat pe modul în care fiecare tip de radiaţii ultraviolete pătrund în adâncimi diferite ale pielii şi pe faptul că expunerea prelungită poate duce la cancer de piele. Specialiştii din industria cosmetică au dezbătut ani de zile dacă UVA sunt mai dăunătoare decât UVB deoarece cauzează fotodamaj, ceea ce duce la apariţia timpurie a ridurilor şi la creşterea fragilităţii tisulare. În studiul actual, oamenii de ştiinţă au analizat probe de piele provenite de pe sânii femeilor tocmai pentru că, de cele mai multe ori, este o zonă expusă foarte puţin la lumina soarelui. Probele au fost expuse la diferite lungimi de undă ale radiaţiilor UV. Se pare că nu există un tip de rază ultravioletă mai nocivă decât alta. Mai dăunătoare a fost cantitatea de radiaţii ultraviolete pe care pielea a absorbit-o, indiferent de care au fost. Radiaţiile ultraviolete slăbesc legăturile dintre celulele din stratul cornos (stratul superior al pielii) prin afectarea proteinelor din corneodesmosomi care ajută celulele să adere împreună. De aceea, arsurile solare duc la exfolierea pielii. ”Când am aplicat din ce în ce mai multe radiaţii ultraviolete pe piele, am observat că dispersia acestor corneodesmosomi a crescut. Se presupune că aceste mici puncte distincte înconjoară celulele, dar atunci când radiaţiile sunt mari explodează şi se îndepărtează de poziţia lor. Din cauza acestor perturbări, integritatea structurală a pielii se deteriorează”, explică German. Specialiştii atrag atenţia asupra faptului că pielea trebuie protejată indiferent de anotimp. De asemenea, protecţia solară nu trebuie aplicată doar pentru prevenirea cancerului de piele, şi pentru menţinerea pielii astfel încât să nu apară infecţii sau alte probleme. Stratul cornos este prima barieră în faţa mediului exterior, tocmai de aceea trebuie să îl protejăm împotriva tuturor bacteriilor.